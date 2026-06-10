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55E: NTV Plus přeladila jeden z multiplexů

DNES! | redakce | tisk | názory

Další změna pro diváky ruské satelitní placené televize NTV Plus, kteří přijímají programovou nabídku operátora ze satelitu Jamal 402 (Yamal 402) z orbitální pozice 56°E.

Z důvodu zajištění kvalitnější distribuce programů NTV Plus došlo k přesunutí jednoho multiplexu na novou vysílací frekvenci. Jde o multiplex vysílaný původně na kmitočtu 11,580 GHz, který byl přeladěn na frekvenci 12,620 GHz.

Jde o další změnu v relativně krátké historii NTV Plus na satelitu Jamal 402, na který se přestěhoval z důvodu havárie původního satelitu Express AT1 na pozici 56°E. Provozovatel platformy NTV Plus se rozhodl opustit pozici 56°E a zaměřit se na poskytování služeb z velmi blízké pozice 55°E. Změna pozice si vyžádala přetočení parabol o jeden stupeň a také výměnu původních konvertorů pro kruhové polarizace za LNB pro polarizace lineární.

nové technické parametry - NTV Plus:

• Jamal 402 (55°E), freq. 12,620 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess + Compunicate

původní technické parametry - NTV Plus (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Jamal 402 (55°E), freq. 11,580 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess + Compunicate

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