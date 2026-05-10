Nova Hellas s novým multiplexem

Nova Hellas s novým multiplexemDNES! | redakce | tisk | názory
Operátor řecké satelitní placené televize Nova, společnost United Group, v rámci optimalizace vysílacích služeb, začal používat nový transpondér na satelitu Eutelsat Hot Bird 13F, který se nachází na orbitální pozici 13°E.
Na nové kapacitě, na kmitočtu 12,418 GHz, se vysílá identická programová nabídka jako na frekvenci 12,731 GHz. Dá se tedy očekávat, že vysílání se přesune na novou kapacitu a původní transpondér odpojen.
Na těchto frekvencích se vysílají výhradně placené programy pro abonenty Nova Hellas.
Multiplex na původní i nové frekvenci funguje v jihovýchodním paprsku. Ten svým signálem pokrývá i střední Evropu, kde postačuje parabola od průměru 60 cm.
technické parametry - Nova Hellas (nový transpondér):
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 12,418 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK
technické parametry - Nova Hellas (původní transpondér):
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 12,731 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK