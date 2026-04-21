Cadena Tres bude nadále využívat satelit Eutelsatu

Cadena Tres bude nadále využívat satelit Eutelsat
Satelitní operátor oznámil strategickou dohodu se společností Cadena Tres, součástí Grupo Imagen, o distribuci jejích televizních signálů prostřednictvím družice EUTELSAT 117 West A (E117WA).
Touto dohodou Eutelsat posiluje své vedoucí postavení v Mexiku tím, že se stává satelitním operátorem, který hostuje prakticky všechny nejdůležitější veřejnoprávní a soukromé vysílací společnosti v zemi v rámci své video komunity. Tento krok upevňuje E117WA jako základní kámen pro distribuci televize v Mexiku a referenční bod v celé Latinské Americe.
Cadena Tres, třetí největší národní televizní síť v zemi, se nyní připojuje k satelitnímu ekosystému, který zajišťuje spolehlivé doručování obsahu kabelovým operátorům a více než 130 stanicím digitální pozemní televize (DTT), což zaručuje, že miliony domácností v Mexiku si budou i nadále užívat rozmanité a vysoce kvalitní programy.
José Ignacio González-Núñez, senior viceprezident pro Ameriku, video obchodní jednotka společnosti Eutelsat, uvedl: „
Příchod Cadeny Tres do naší video čtvrti na pozici 117° západní délky potvrzuje důležitost naší orbitální pozice na mexickém trhu. Jsme hrdí na to, že podporujeme jednu z nejdůležitějších mediálních skupin v zemi v její expanzi a posilujeme náš závazek vůči audiovizuálnímu ekosystému v regionu.“
Alejandro Coronado, ředitel divize Compras e Intercambios en Cadena Tres, dodal: „
Pro Cadena Tres představuje tato dohoda se společností Eutelsat klíčový krok v naší strategii růstu. Díky pokrytí a spolehlivosti budeme schopni zpřístupnit náš obsah širšímu publiku v Mexiku a regionu a upevnit tak naši vizi nabízet bezplatné televizní vysílání nejvyšší kvality pro všechny.“