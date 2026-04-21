Úterý, 21. dubna 2026, svátek má Alexandra

Cadena Tres bude nadále využívat satelit Eutelsatu

Satelitní operátor oznámil strategickou dohodu se společností Cadena Tres, součástí Grupo Imagen, o distribuci jejích televizních signálů prostřednictvím družice EUTELSAT 117 West A (E117WA).

Touto dohodou Eutelsat posiluje své vedoucí postavení v Mexiku tím, že se stává satelitním operátorem, který hostuje prakticky všechny nejdůležitější veřejnoprávní a soukromé vysílací společnosti v zemi v rámci své video komunity. Tento krok upevňuje E117WA jako základní kámen pro distribuci televize v Mexiku a referenční bod v celé Latinské Americe.

Cadena Tres, třetí největší národní televizní síť v zemi, se nyní připojuje k satelitnímu ekosystému, který zajišťuje spolehlivé doručování obsahu kabelovým operátorům a více než 130 stanicím digitální pozemní televize (DTT), což zaručuje, že miliony domácností v Mexiku si budou i nadále užívat rozmanité a vysoce kvalitní programy.

José Ignacio González-Núñez, senior viceprezident pro Ameriku, video obchodní jednotka společnosti Eutelsat, uvedl: „Příchod Cadeny Tres do naší video čtvrti na pozici 117° západní délky potvrzuje důležitost naší orbitální pozice na mexickém trhu. Jsme hrdí na to, že podporujeme jednu z nejdůležitějších mediálních skupin v zemi v její expanzi a posilujeme náš závazek vůči audiovizuálnímu ekosystému v regionu.“

Alejandro Coronado, ředitel divize Compras e Intercambios en Cadena Tres, dodal: „Pro Cadena Tres představuje tato dohoda se společností Eutelsat klíčový krok v naší strategii růstu. Díky pokrytí a spolehlivosti budeme schopni zpřístupnit náš obsah širšímu publiku v Mexiku a regionu a upevnit tak naši vizi nabízet bezplatné televizní vysílání nejvyšší kvality pro všechny.“

Nový sportovní volný HD kanál před startem
Češi utrácejí za placenou TV stále víc
Pecka.TV přidává kanály HBO, JOJ Svět a Roma TV
Plustelka (4ka TV cez anténu) s novými programy
Pecka.TV přidává do nabídky čtyři německé kanály
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Nové ruské stanice START volně na 42E
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VII
21:00 Rozpleteno
21:25 Četnické humoresky (16/39)
kanál CT2 20:00 Na cestách s Agathou Christie a Davidem Suchetem
20:55 Cyril Höschl: Žít pro druhé
21:50 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (54)
21:45 Survivor Česko & Slovensko V (25)
23:05 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (61)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:45 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město 2 (4)
21:30 Labyrint (7)
22:45 Profesionálové 4 (6)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Sejdeme se na Cibulce
22:05 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:00 Vysoká škola zločinu II (1/6)
22:55 Pozri sa
kanál DVOJKA 20:10 František, pápež plný prekvapení
20:55 Alžbeta II., naveky majestátna
22:00 Súmrak bossov
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (5)
21:55 Rodinné prípady
22:50 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Skutečné vraždy: Poslední scéna (7)
22:15 Stříbrná pila (1/6)
23:20 Skutečné příběhy

