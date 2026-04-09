Čtvrtek, 9. dubna 2026, svátek má Dušan

Změna operátora jednoho z multiplexů na 13E

Jeden z televizních multiplexů na evropském satelitním systému Eutelsat Hot Bird, který je umístěn na orbitální pozici 13°E, změnil svého provozovatele.

Vysílací platformu s televizními a rozhlasovými programy na satelitu Eutelsat Hot Bird 13G, na kmitočtu 12,399 GHz provozuje nový operátor. Do začátku tohoto týdne jej provozovala společnost Etisalat, která byla přejmenována na "e&" a rozhodla se dále satelitnímu byznysu nevěnovat.

Multiplex na zmíněné frekvenci převzala společnost "du", která již na pozici 13°E provozovala vlastní mux na kmitočtu 11,747 GHz. Tímto okamžikem "du" provozuje dva DVB-S2 multiplexy na populárním evropském hot spotu 13°E.

Změna provozovatele multiplexu nebyla technicky jednoduchá. Původní operátor ukončil 8. dubna 2026 poskytování služeb na kmitočtu 12,399 GHz a po několika hodinách byl obnoven provoz většiny programů již novým provozovatelem "du".

Z pohledu programové nabídky na kmitočtu 12,399 GHz došlo jen k drobným změnám. Skončila většina rozhlasových stanic a zůstala zde jediná rozhlasová služba Noor Dubai Radio.

Paket nadále obsahuje stanice Dubai TV International HD, Al Masriyah HD, Jordan TV HD, Alwatania TV HD, Kuwait TV 1 HD, Oman TV HD a SD program Sudan TV. Všechny programy jsou poskytovány volně ( FTA).

technické parametry - nový multiplex "du":

• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 12,399 GHz, pol. H, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

