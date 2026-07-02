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Kultovní Sandokan v nové verzi na TV Markíza

DNES! | redakce | tisk | názory

Kultovní dobrodružný seriál, který se před desetiletími stal televizním fenoménem po celém světě, přichází v moderní mezinárodní adaptaci s tureckou hereckou hvězdou Canem Yamanem. Televize Markíza uvede osmidílnou novinku už od neděle 5. července.

Nový osmidílný seriál vznikl pod hlavičkou renomované společnosti Lux Vide pro italskou veřejnoprávní televizi Rai, o jejíž mezinárodní distribuci se stará společnost Fremantle. Výpravná produkce patří mezi nejambicióznější evropské televizní projekty posledních let.

Nová verze seriálu Sandokan brzy na TV Markíza (foto: TV Markíza)
▲ Nová verze seriálu Sandokan brzy na TV Markíza (foto: TV Markíza)

Návrat televizní legendy
Původní seriál Sandokan z roku 1976 se stal celosvětovým fenoménem. Prodal se do 85 zemí světa a sledovalo ho více než 27 milionů diváků. Nová adaptace přináší moderní pohled na slavné romány italského spisovatele Emilia Salgariho a zároveň vzdává hold jedné z nejoblíbenějších televizních dobrodružných klasik.

Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat ani tentokrát. V Itálii zaznamenal nový Sandokan nejúspěšnější start ze všech seriálových premiér sezóny.

Dobrodružství, láska a boj za svobodu
Příběh diváků přenese na Borneo do poloviny 19. století, kde britská koloniální moc ovládá místní obyvatelstvo. Uprostřed konfliktu stojí Sandokan - charismatický pirát a vůdce mořských korzárů, jehož jedni považují za nebezpečného zločince, druzí za hrdinu. Právě z něj se postupně zrodí legendární Tiger z Malajsie - symbol odporu a boje o svobodu.

Jeho osud se navždy změní po setkání s Marianne, dcerou britského konzula. Zakázaná láska mezi dvěma lidmi z odlišných světů se postupně mění na příběh odvahy, identity a boje za svobodu.

Can Yaman v životní roli
Legendárního hrdinu tentokrát ztvárňuje Can Yaman, jeden z nejpopulárnějších televizních herců současnosti. Diváci ho znají z tureckých seriálových hitů S hlavou v oblacích, Příchuť lásky či Recept na lásku, které z něj učinily mezinárodní hvězdu s miliony fanoušků po celém světě.

Pro Cana Yamana představuje Sandokan jednu z nejvýznamnějších rolí jeho kariéry. Absolvoval kvůli ní intenzivní fyzickou přípravu a ztvárňuje hrdinu, který spojuje odvahu bojovníka, charisma vůdce i citlivost muže bojujícího o svobodu svého lidu.

Hvězdné mezinárodní obsazení
Po boku Cana Yamana se představí i další známé tváře světové televizní a filmové produkce.

Britský herec Ed Westwick, kterého proslavila postava Chucka Basse v seriálu Gossip Girl, ztvárňuje Sandokanova úhlavního protivníka Lorda Jamese Brooka.

Roli Marianne, dcery britského konzula, si zahrála Alanah Bloor, zkušeného seržanta Murrayho ztvárňuje John Hannah, známý z filmové série Mumie, a Sandokanova věrného spojence Yaneze de Gomeru hraje italský herec Alessandro Preziosi, jehož slovenští diváci zvíře.

Výprava na úrovni hollywoodských produkcí
Na seriálu tvůrci pracovali více než pět let. Výsledkem je vizuálně působivá produkce s rozsáhlými dekoracemi, historickými loděmi postavenými v životní velikosti, exotickými lokacemi a filmovým zpracováním, které patří k tomu nejambicióznějšímu, co v posledních letech vzniklo v evropské televizní tvorbě.

zdroj: Markíza

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