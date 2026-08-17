Prima sport spouští plný program. Kde ji naladíme?DNES! | Tisk | komentáře
Na českém trhu začala dnes ráno vysílat nová sportovní stanice. Pod značkou Prima sport ji spustila společnost FTV Prima, která vysílání postavila na základech již fungující stanice Sporty TV ze které se řada přenosů přesouvá právě na Prima sport.
▲ Obr č. 1 - Televizní studio Prima sport (foto: FTV Prima)
Stanice Prima sport dnes zahájila své vysílání a otevřela další kapitolu sportovního obsahu skupiny Prima. Nový kanál staví na základech Sporty TV a zároveň využívá produkční, technologické i obsahové zázemí skupiny Prima. Ambicí je nabídnout sportovní program, který bude stát nejen na atraktivních přímých přenosech, ale také na výrazných osobnostech, původním obsahu a moderním způsobu zpracování.
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Program Prima sport nabídne domácí i zahraniční soutěže napříč řadou sportovních disciplín. Pevné místo v něm bude mít fotbalová Chance Národní Liga, hokejová Maxa liga, domácí florbalová Livesport Superliga nebo světová liga plážového volejbalu Beach Pro Tour.
Fotbalovou nabídku rozšíří také vybrané zápasy předkol evropských pohárových soutěží včetně Evropské ligy a Konferenční ligy. Basketbaloví fanoušci se mohou těšit na evropské zápasy ZVVZ USK Praha. Program budou doplňovat magazíny, původní pořady a další sportovní obsah.
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Stanice Prima sport netradičně ještě před svým plným startem nabídla sportovním fanouškům zápas třetího předkola Ligy mistrů UEFA, včetně odvety 4. srpna, respektive 11. srpna 2026.
▲ Obr č. 2 - Logo Prima sport (foto: FTV Prima)
Pokud na pozemní anténu divák přijímá stanice jako Nova Action, Nova Lady či JOJ Family, naladí i stanici Prima sport. Stačí spustit manuální, případně automatické vyhledávání programů.
Vysílání Prima sport je v pozemním vysílání šířeno v plném HD rozlišení - tedy 1920x1080 v kodeku HEVC (H.265).
Program Prima sport naladí také diváci na satelitu. Na platformě Skylink je součástí všech balíčků od tarifu MINI a to výhradně v české nabídce. Stanice nevlastní vysílací práva a ani licenční podmínky ji to neumožňují poskytovat svůj program divákům na Slovensku.
technické parametry:
satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 12,110 GHz
polarizace: horizontální
SR: 29900
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
Prima sport.
service ID: 15618
video PID: 2801 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 2811 (MPEG, česky), 2812 (AC3, česky), 2813 (MPEG, česky)
CA systémy: Irdeto (CAID 0624, 0653) + Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 181D) + Viaccess (CAID 0500, provider id 051910).
Vedle pozemního vysílání je Prima sport k dispozici i divákům kabelových a internetových platforem typu OTT/IPTV. Program je součástí služeb Oneplay, MAGENTA TV, Vodafone, Antik TV i SledovaniTV. Další poskytovatelé televizních služeb jednají a připravují zařazení programu do své nabídky.
redakce
Co nabídne Prima sport?Prima sport nabídne fanouškům širokou škálu domácích i zahraničních soutěží, živé přenosy, původní pořady a silné komentátorské a expertní zázemí. Vedle Chance Národní Ligy, Maxa ligy, Livesport Superligy nebo světového beachvolejbalu přinese také zápasy předkol Evropské a Konferenční ligy či zápasy ZVVZ USK Praha v rámci evropské basketbalové ligy. Během podzimu navíc tým Prima sport posílí Lucie Šlégrová a diváci se mohou těšit i na další zvučná jména.
▲ Obr č. 1 - Televizní studio Prima sport (foto: FTV Prima)
Stanice Prima sport dnes zahájila své vysílání a otevřela další kapitolu sportovního obsahu skupiny Prima. Nový kanál staví na základech Sporty TV a zároveň využívá produkční, technologické i obsahové zázemí skupiny Prima. Ambicí je nabídnout sportovní program, který bude stát nejen na atraktivních přímých přenosech, ale také na výrazných osobnostech, původním obsahu a moderním způsobu zpracování.
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Prima sport startuje a tempo bude postupně zvyšovat a směřovat k jasnému cíli - stát se oblíbenou sportovní televizní stanicí. Naše programové schéma se bude postupně rozšiřovat, se začátkem ligových soutěží bude více přímých přenosů, nové sporty, ale například i dokumenty. Ve zcela unikátním pořadu Loop navíc představíme i desítky různých sportovních eventů, které se konají po celé České republice. Závod pro nás teprve začíná,“ říká Martin Švehlák, ředitel divize zpravodajství, publicistiky a sportu skupiny Prima.
Program Prima sport nabídne domácí i zahraniční soutěže napříč řadou sportovních disciplín. Pevné místo v něm bude mít fotbalová Chance Národní Liga, hokejová Maxa liga, domácí florbalová Livesport Superliga nebo světová liga plážového volejbalu Beach Pro Tour.
Fotbalovou nabídku rozšíří také vybrané zápasy předkol evropských pohárových soutěží včetně Evropské ligy a Konferenční ligy. Basketbaloví fanoušci se mohou těšit na evropské zápasy ZVVZ USK Praha. Program budou doplňovat magazíny, původní pořady a další sportovní obsah.
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Poslední týdny nám ukázaly, jak velký zájem o špičkový sport mezi diváky je. Přinesli jsme historicky první ryze české ženské finále Wimbledonu i dva atraktivní zápasy Sparty v boji o Ligu mistrů. Dnešním startem Prima sport na tyto přenosy navazujeme a sport dostává v rámci skupiny Prima svůj vlastní výrazný prostor. A jsme teprve na začátku. Postupně přidáme další atraktivní soutěže, formáty i přivedeme do světa sportu neokoukané tváře. Diváky přitáhnou zápasy a závody, které mají náboj, příběh a emoce. To vše s kvalitním komentářem, analýzami a lidmi, kteří sportu opravdu rozumějí, a hlavně je baví,“ říká Pavel Skořepa, šéfredaktor sportovní redakce skupiny Prima.
Stanice Prima sport netradičně ještě před svým plným startem nabídla sportovním fanouškům zápas třetího předkola Ligy mistrů UEFA, včetně odvety 4. srpna, respektive 11. srpna 2026.
▲ Obr č. 2 - Logo Prima sport (foto: FTV Prima)
Kde program Prima sport naladit?Programová pozice stanice Prima sport se objevila zhruba měsíc před svým plným vysíláním v celoplošném DVB-T2 multiplexu 24 u operátora Digital Broadcasting. Jde o odlišný multiplex, než ze kterého vysílají odstatní stanice skupiny FTV Prima i původní kanál Sporty TV.
Pokud na pozemní anténu divák přijímá stanice jako Nova Action, Nova Lady či JOJ Family, naladí i stanici Prima sport. Stačí spustit manuální, případně automatické vyhledávání programů.
Vysílání Prima sport je v pozemním vysílání šířeno v plném HD rozlišení - tedy 1920x1080 v kodeku HEVC (H.265).
Program Prima sport naladí také diváci na satelitu. Na platformě Skylink je součástí všech balíčků od tarifu MINI a to výhradně v české nabídce. Stanice nevlastní vysílací práva a ani licenční podmínky ji to neumožňují poskytovat svůj program divákům na Slovensku.
technické parametry:
satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 12,110 GHz
polarizace: horizontální
SR: 29900
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
Prima sport.
service ID: 15618
video PID: 2801 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 2811 (MPEG, česky), 2812 (AC3, česky), 2813 (MPEG, česky)
CA systémy: Irdeto (CAID 0624, 0653) + Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 181D) + Viaccess (CAID 0500, provider id 051910).
Vedle pozemního vysílání je Prima sport k dispozici i divákům kabelových a internetových platforem typu OTT/IPTV. Program je součástí služeb Oneplay, MAGENTA TV, Vodafone, Antik TV i SledovaniTV. Další poskytovatelé televizních služeb jednají a připravují zařazení programu do své nabídky.
redakce