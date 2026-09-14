Eutelsat 16D nahradí dosluhující Eutelsat 16A

Eutelsat 16D nahradí dosluhující Eutelsat 16ADNES! | Tisk | komentáře
Významná změna v distribuci televizních a rozhlasových programů na orbitální pozici 16°E, kde funguje také slovenská televizní platforma Antik Sat košického telekomunikačního operátora Antik Telecom. Na této pozici bude uveden do provozu satelit Eutelsat 16D.
Francouzský satelitní operátor Eutelsat v minulých týdnech prováděl rošádu v distribuci televizních a rozhlasových programů a datových služeb na orbitální pozici 7°E. Důvody byly zřejmé: poskytovatel satelitní kapacity přesunul veškeré vysílací služby ze satelitu z Eutelsat 7B na novější družici Eutelsat 7C. Změny mohli postřehnout i diváci v Evropě a to přestěhováním íránských programů (multiplexů) na zmíněný satelit Eutelsat 7C. S přesunem programů se změnily i vysílací parametry. Ve střední Evropě se ale příjem transpondérů zlepšil a pro příjem postačí parabola o menším rozměru (cca 80 cm).
Eutelsat 7B dosáhla nové pozice 16°E v minulých dnech. S přesunem na novou lokaci došlo k přejmenování na Eutelsat 16D (písmena "B" a "C" byly použity pro dřívější satelity Eutelsat Sesat a Eutelsat W2M).
Původní satelit Eutelsat 16A byl vynesen do vesmíru zhruba o dva roky dříve s očekávanou životností 15 let. Znamená to, že satelit je již na konci životnosti a musí být tedy nahrazen jiným.
Své postřehy z příjmu z nového satelitu můžete napsat jako komentář k tomuto článku.
redakce
Francouzský satelitní operátor Eutelsat v minulých týdnech prováděl rošádu v distribuci televizních a rozhlasových programů a datových služeb na orbitální pozici 7°E. Důvody byly zřejmé: poskytovatel satelitní kapacity přesunul veškeré vysílací služby ze satelitu z Eutelsat 7B na novější družici Eutelsat 7C. Změny mohli postřehnout i diváci v Evropě a to přestěhováním íránských programů (multiplexů) na zmíněný satelit Eutelsat 7C. S přesunem programů se změnily i vysílací parametry. Ve střední Evropě se ale příjem transpondérů zlepšil a pro příjem postačí parabola o menším rozměru (cca 80 cm).
Eutelsat 7B jako Eutelsat 16D na pozici 16°ESpolečnost Eutelsat měla s původním satelitem Eutelsat 7B jiné plány a to jeho přesunutí na orbitální pozici 16°E, kde nahradí dosluhující družici Eutelsat 16A. Změna je víceméně kosmetickou záležitostí. Jde totiž o družice s prakticky shodnými parametry.
Eutelsat 7B dosáhla nové pozice 16°E v minulých dnech. S přesunem na novou lokaci došlo k přejmenování na Eutelsat 16D (písmena "B" a "C" byly použity pro dřívější satelity Eutelsat Sesat a Eutelsat W2M).
Kdy bude uveden do provozu satelit Eutelsat 16DEutelsat 16D převezme vysílací služby za Eutelsat 16A v noci na 15.9.2026 v ranních hodinách. Znamená to, že v ranních hodinách dojde k nutnému krátkodobému výpadku všech transpondérů na pozici 16°E (řádově desítky minut). Přesun na Eutelsat 16D proběhne ve spolupráci se zákazníky operátora.
O satelitu Eutelsat 16DSatelit Eutelsat 16D byl vynesen 14. května 2013 nosnou raketou Proton. Výrobcem satelitu byla společnost Thales Alenia Space na bázi platformy Spacebus 4000. Kosmický aparát je vybaven celkem 53 transpondéry v Ku pásmu a třemi v Ka pásmu. Šířka pásma transpondérů je různá - 36, 54, 72 a 108 MHz. Očekávaná životnost družice je 15 let. Znamená to, že staronový satelit Eutelsat 16D má před sebou ještě zhruba 2 roky provozu.
Původní satelit Eutelsat 16A byl vynesen do vesmíru zhruba o dva roky dříve s očekávanou životností 15 let. Znamená to, že satelit je již na konci životnosti a musí být tedy nahrazen jiným.
Pokrytí satelitu Eutelsat 16DV době publikování tohoto článku zatím footprint staronového satelitu Eutelsat 16D nebyl k dispozici. Předpokládá se, že bude velmi podobné družici Eutelsat 16A. Nicméně i tak mohou čtenáři zaznamenat zlepšení či zhoršení signálu na různých frekvencích.
Své postřehy z příjmu z nového satelitu můžete napsat jako komentář k tomuto článku.
redakce