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Story 4 s nový logem a grafikou

DNES! | Tisk | komentáře

Česká verze maďarského televizního kanálu Story 4 se divákům představila s novým logem a grafikou. Programové zaměření stanice se po obnově grafického kabátku nezměnilo.

Od pondělí 31. srpna 2026 zavádí společnost Network4, provozovatel stanice Story 4 novou grafiku, včetně loga. Přechod na nový grafický vizuál bude dokončen v sobotu 5. srpna 2026.


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▲ Obr č. 1 - Nové logo Story 4 (foto: Story 4)
Nový logotyp programu je tvořen slovem "Story" a písmenem "4" do kterého je na na "křižovatce" zakomponováno srdíčko. To má naznačovat i typ pořadů, které může divák - kdykoliv si stanici pustí - očekávat.


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▲ Obr č. 2 - Původní grafické materiály Story 4 (stará verze loga pro srovnání) (foto: Story 4)


Společnost Network4 mění loga a grafiku všech svých stanic. Na českém a slovenském trhu expandovala zatím s jediným programem a to se stanicí Story 4, kterou nabízí v českém feedu (odlišný obsah od maďarské verze Story 4).

Stanice Story 4 CZ vysílá na českém a slovenském trhu od 7. února 2023. Tedy již více než 3,5 roku. Divákům nabízí pestrý mix složený z dramatických pořadů, zejména filmů, které mají oslovit ženské publikum. Program je poskytován plně s českým dabingem a volitelnou maďarskou zvukovou verzí.

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