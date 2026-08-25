Homatics Box 4K Pro V2 přichází na trh

Homatics Box 4K Pro V2 přichází na trhDNES! | Tisk
Na trh přichází prémie bez kompromisů: Homatics, značka výkonných a certifikovaných multimediálních center, představuje vlajkovou loď Homatics Box 4K Pro V2.
▲ Obr č. 1 - Set top box Homatics Box 4K Pro V2 s dálkovým obládáním (foto: AB-Com)
Homatics, renomovaná značka výkonných a plně certifikovaných multimediálních center, oficiálně uvedla do prodeje svůj nový vlajkový model Homatics Box 4K Pro V2. Novinka míří na nejnáročnější uživatele, kteří vyžadují nekompromisní výkon, plynulý chod aplikací a maximální úložný prostor.
▲ Obr č. 2 - Set top box Homatics Box 4K Pro V2 (foto: AB-Com)
▲ Obr č. 3 - Homatics Box 4K Pro V2, boční panel (foto: AB-Com)
* Špičkový 6nm procesor: O nekompromisní chod se stará nejvýkonnější procesor na trhu ve své kategorii - Amlogic S905X5M-J, vyrobený pokročilou 6nm technologií, která přináší vysoký výkon při nízké spotřebě energie.
* Inteligence AI-SR: Funkce AI-SR (Artificial Intelligence Super Resolution) dokáže pomocí umělé inteligence v reálném čase zvyšovat kvalitu obrazu.
▲ Obr č. 4 - Homatics Box 4K Pro V2, zadní panel (foto: AB-Com)
* Kino zážitek přímo v obýváku: Podpora prémiových formátů Dolby VISION přináší úchvatný kontrast a věrné barvy, zatímco obklopující prostorový zvuk Dolby ATMOS vás vtáhne přímo do centra dění.
* Blesková konektivita: Zařízení je vybaveno rychlým 1GB LAN portem pro stabilní streamování obsahu v nejvyšší kvalitě. Pro bezdrátové spojení využívá nejmodernější standardy Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2 pro bezproblémové připojení k síti a perifériím.
Multimediální centrum Homatics Box 4K Pro V2 nastavuje novou laťku ve své třídě a je již dostupné v prodeji u oficiálního distributora www.abcom.tv. Brzy bude dostupné i v největších e-shopech s elektronikou, jako je např. www.alza.cz, www.mironet.cz, www.planeo.cz.
PR článek
AB-Com
▲ Obr č. 1 - Set top box Homatics Box 4K Pro V2 s dálkovým obládáním (foto: AB-Com)
Homatics, renomovaná značka výkonných a plně certifikovaných multimediálních center, oficiálně uvedla do prodeje svůj nový vlajkový model Homatics Box 4K Pro V2. Novinka míří na nejnáročnější uživatele, kteří vyžadují nekompromisní výkon, plynulý chod aplikací a maximální úložný prostor.
Dvojnásobná paměť pro maximální komfortHlavním vylepšením verze Pro oproti standardnímu modelu je výrazný skok v paměťové výbavě. Homatics Box 4K Pro V2 nabízí až 4 GB RAM a štědré 64 GB Flash úložiště (eMMC). Dvojnásobná kapacita paměti zajišťuje bleskový multitasking, okamžitou odezvu systému a dostatek místa pro desítky aplikací, 4K filmů či her.
▲ Obr č. 2 - Set top box Homatics Box 4K Pro V2 (foto: AB-Com)
Špičkové funkce generace V2Verze Pro staví na mimořádně silných základech specifikace V2, díky čemuž si zachovává všechny klíčové technologie:
▲ Obr č. 3 - Homatics Box 4K Pro V2, boční panel (foto: AB-Com)
* Špičkový 6nm procesor: O nekompromisní chod se stará nejvýkonnější procesor na trhu ve své kategorii - Amlogic S905X5M-J, vyrobený pokročilou 6nm technologií, která přináší vysoký výkon při nízké spotřebě energie.
* Inteligence AI-SR: Funkce AI-SR (Artificial Intelligence Super Resolution) dokáže pomocí umělé inteligence v reálném čase zvyšovat kvalitu obrazu.
▲ Obr č. 4 - Homatics Box 4K Pro V2, zadní panel (foto: AB-Com)
* Kino zážitek přímo v obýváku: Podpora prémiových formátů Dolby VISION přináší úchvatný kontrast a věrné barvy, zatímco obklopující prostorový zvuk Dolby ATMOS vás vtáhne přímo do centra dění.
* Blesková konektivita: Zařízení je vybaveno rychlým 1GB LAN portem pro stabilní streamování obsahu v nejvyšší kvalitě. Pro bezdrátové spojení využívá nejmodernější standardy Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2 pro bezproblémové připojení k síti a perifériím.
Multimediální centrum Homatics Box 4K Pro V2 nastavuje novou laťku ve své třídě a je již dostupné v prodeji u oficiálního distributora www.abcom.tv. Brzy bude dostupné i v největších e-shopech s elektronikou, jako je např. www.alza.cz, www.mironet.cz, www.planeo.cz.
PR článek
AB-Com