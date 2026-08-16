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Turecká pozice 42E s výraznými změnami v distribuci

DNES! | Tisk | komentáře

V souvislosti s ukončením distribuce televizních a rozhlasových programů na starém satelitu Türksat 3A, došlo k mnoha přesunům volně vysílaných programů. Pro jejich opětovný příjem je nutné provést nové vyhledávání se zadáním nových parametrů.

Den D pro tureckého satelitního operátora Turksat SA je tady. Právě v noci na 16. srpna 2026 proběhla na orbitální pozici 42°E velké stěhování programů a multiplexů na nové vysílací parametry. Jednak souvisí s ukončením provozu satelitu Türksat 3A a také změny reflektují požadavky vysílacích společností, které přicházejí v souvislosti s novějšími družicemi Türksat 5B a Türksat 6A, které jsou spolu s Türksat 4A na pozici 42°E a vytváření populární turecký hot spot pro příjem domácích (tureckých) programů a řady stanic zahraničních vysílatelů.

Turecká TRT s novými parametry

Změn na pozici 42°E je mnohem více, než se původně očekávalo. Turecký státní vysílatel TRT má nové parametry pro své multiplexy. Do Evropy a Turecka vysílá DVB-S2 multiplex na novém kmitočtu 12,226 GHz. Do zemí Středního východu a Turecka je DVB-S multiplex s SD vysíláním TRT nově poskytováno na kmitočtu 12,092 GHz.

Změny v distribuci kanálů ATV do Evropy

Změnily se i parametry privátních vysílatelů. ATV, jedna z nejpopulárnějších privátních televizních skupin přesunula své HD vysílání do DVB-S2 multiplexu. Paket se přesunul z frekvence 12,054 GHz na nový kmitočet 12,207 GHz, polarizace horizontální, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK. Se změnou frekvence se změnil i paprsek z východního na turecký, což znamená konec možnosti příjmu vysílání s parabolami malých rozměrů v Čechách. Lepší příjmové podmínky jsou na Slovensku.

Nicméně i po přesunu paketu ATV do tureckého svazku poskytuje broadcaster své programy i k divákům v Evropě. Toto vysílání je poskytováno na kmitočtu 11,833 GHz, polarizace vertikální, SR 7500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, kde se vysílají pouze stanice ATV Avrupa HD, A News HD a A Haber HD. Jde o mezinárodní verze programů. Národní verze jsou ve zmíněném tureckém paprsku.

Konec multiplexu na kmitočtu 11,836 GHz

Optimalizace vysílání na pozici 42°E přinesla i jednu pozoruhodnou změnu. Skončil i klasický DVB-S2 multiplex na kmitočtu 11,836 GHz. Ten šířil například stanici CNBC-E, kterou diváci ve střední Evropě nyní již nemohou sledovat.



Transpondér je nyní využíván pro distribuci menších paketů. Na kmitočtu 11,833 GHz je zmíněný mini paket ATV, na frekvenci 11,825 GHz stanice Turkmeneli HD a na kmitočtu 11,845 GHz paket složený z kanálů Show Turk HD, Show Max HD, HT Spor HD, Haberturk HD, Bloomberg HT HD a Kanal 1 HD.

Vysílání ruských programů beze změn

Zajímavostí je, že ruské programy si zachovaly své vysílací parametry i po klíčových změnách na pozici 42°E. Vysílání je nadále dostupné na kmitočtu 11,012 GHz s horizontální polarizací a rovněž i na 11,727 GHz s vertikální polarizací. Druhá z frekvencí primárně pokrývá Evropu, kde pro příjem postačuje parabola od průměru cca 60 cm.

Další změny v přehledné tabulce

Změn na pozici 42°E je pochopitelně více. Nové parametry přinášíme v níže uvedené tabulce.

Frekvence [GHz] / pol.SR, FECnorma / modulaceProgramy / informace
11,054/H30000, 3/4DVB-S2/8PSKprovoz multiplexu ukončen, náhrada 12,226 GHz
11,096/H30000, 5/6DVB-S/QPSKprovoz multiplexu ukončen, náhrada 12,092 GHz
11,226/V30000, 3/4DVB-S2/8PSKGZT HD, Halk TV HD, TV 100 HD, TV5, TVNET HD, Yildiz EN
11,676/V24439, 3/4DVB-S/QPSKprovoz multiplexu ukončen, náhrada 11,386 GHz
11,825/V4443, 2/3DVB-S2/8PSKTurkmeneli HD
11,833/V7500, 2/3DVB-S2/8PSKATV Avrupa HD, A News HD, A Haber HD
11,836/V30000, 2/3DVB-S2/8PSKprovoz multiplexu ukončen, částečná náhrada 12,344 GHz, pol. V
11,845/V10831, 2/3DVB-S2/8PSKBloomberg HT HD, Haberturk HD, HT Spor HD, Kanal1 HD, Show Turk HD, Show Max HD
11,862/V16662, 2/3DVB-S2/8PSK24 HD, 360 HD, TV4 HD
11,883/V5000, 3/4DVB-S2/8PSKprovoz multiplexu ukončen, náhrada 11,833 GHz
11,916/V30000, 3/4DVB-S/QPSKprovoz multiplexu ukončen, náhrada 12,111 GHz
11,998/V11666, 3/4DVB-S2/8PSKprovoz multiplexu ukončen, náhrada 12,207 GHz (turecký paprsek!)
12,009/V4443, 3/4DVB-S2/8PSKprovoz multiplexu ukončen, náhrada 11,825 GHz
12,054/H27500, 5/6DVB-S/QPSKprovoz multiplexu ukončen, náhrada 12,207 GHz (turecký paprsek!)
12,083/H13750, 2/3DVB-S2/8PSKprovoz multiplexu ukončen
12,092/H27500, 5/6DVB-S/QPSKTRT Arabi, TRT Arabi HD, TRT Avaz HD, TRT Belgesel, TRT Cocuk, TRT Diyanet Cocuk, TRT Genc HD, TRT Haber, TRT Kurdi, TRT Muzik, TRT Spor, TRT Turk, TRT1
12,095/H4800, 5/6DVB-S/QPSKprovoz multiplexu ukončen
12,103/H8331, 2/3DVB-S2/8PSKprovoz multiplexu ukončen, náhrada 12,111 GHz
12,213/V5832, 2/3DVB-S2/8PSKprovoz multiplexu ukončen, náhrada 11,226 GHz
12,219/V6500, 3/4DVB-S2/8PSKprovoz multiplexu s programem Show TV ukončen, náhrada 12,303 GHz, V, SR 27500, FEC 3/4 (turecký paprsek!)
12,226/V27500, 3/4DVB-S2/8PSKTRT Belgesel HD, TRT Cocuk HD, TRT Haber HD, TRT Kurdi HD, TRT Muzik HD, TRT Spr HD, TRT Turk HD, TRT World HD, TRT1 HD
12,298/V4800, 5/6DVB-S/QPSKprovoz multiplexu ukončen
12,310/V15000, 3/4DVB-S2/8PSKprovoz multiplexu ukončen, nahráda 11,862 GHz
12,457/V30000, 2/3DVB-S2/8PSKADA TV, BRT 1/2 HD, Genc TV, HDKaradeniz, Kanal 33, Kanal Avrupa, Kanal T, Kibris TV HD, Kudus TV, Luyas TV, NR1 Turk TV, ON4 TV, Pati TV, Turksat Tanitim HD, TV 2020, Ilke TV
▲ Tabulka č. 1 - Nové parametry multiplexů na 42°E a vypnuté frekvence

Zhodnocení změn

Konec satelitu Türksat 3A na pozici 42°E vyvolalo množství změn. Řada programů a multiplexů se přesunula na nové vysílací parametry. Tuto událost využila řada broadcasterů pro optimalizaci satelitní distribuce a to přesunutím svého vysílání ze západního či východního paprsku do tureckého, čímž provozovatelé znemožnili příjem svého vysílání ve střední a západní Evropě (týká se to například stanic ATV, Show TV, CNBC-e). V provedených změnách není žádná, která by potěšila diváky u nás.

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