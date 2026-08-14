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Nový multiplex testuje na satelitu Astra 4A

DNES! | redakce | tisk | názory

Satelitní operátor SES (Astra) otevřel novou vysílací kapacitu na satelitu Astra 4A (4,8°E) na které aktuálně šíří pro potřeby testů jeden televizní program.

Nový DVB-S multiplex byl spuštěn na kmitočtu 12,054 GHz s vertikální polarizací. V rámci paketu se vysílá demonstrační kanál operátora pojmenovaný SES DEMO SD.

SES DEMO - záběr z příjmu programu
▲ SES DEMO - záběr z příjmu programu

Propagační kanál operátora se vysílá v klasickém SD rozlišení (720x576) a to ve video kodeku MPEG-2. Propagační materiály operátora se překvapivě vysílají v německém jazyce, ačkoliv na této družici se žádná platforma v němčině nevysílá.

Cílem propagačního kanálu bývá propagovat služby satelitního operátora a také otestovat pokrytí daného transpondéru pro případného zákazníka. Zda se tedy objeví nějaké televizní programy na nové kapacitě bude zřejmé až v následujících dnech či týdnech.

technické parametry - SES Demo:

• Astra 4A (4,8°E), freq. 12,054 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA

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21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot
kanál CT2 20:00 Černý déšť
22:05 Zlo pod sluncem
00:00 Vdova Coudercová
kanál NOVA 20:20 Franta mimozemšťan
22:35 Farma Česko II (32)
00:25 Kriminálka Miami VIII (24)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 Máme rádi Česko
23:45 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Lucky Luke
22:00 Pohyblivý terč
23:55 Maigret (41)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu III (6, 7)
21:40 Emmanuella (3)
23:10 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Čo ja viem
21:55 Cestou necestou
22:35 Spojka (6/6)
kanál DVOJKA 20:10 Ako sa Vinco zaťal
21:30 Ktosi je za dverami
22:30 Ktosi je za dverami
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Kukučka (32)
21:30 Kukučka (33)
22:25 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Ještě větší blbec, než jsme doufali
22:05 Dr. Dokonalý (16/16)
23:00 Medicopter 117 (77)

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