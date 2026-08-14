Nový multiplex testuje na satelitu Astra 4A

Nový multiplex testuje na satelitu Astra 4ADNES! | redakce | tisk | názory
Satelitní operátor SES (Astra) otevřel novou vysílací kapacitu na satelitu Astra 4A (4,8°E) na které aktuálně šíří pro potřeby testů jeden televizní program.
Nový DVB-S multiplex byl spuštěn na kmitočtu 12,054 GHz s vertikální polarizací. V rámci paketu se vysílá demonstrační kanál operátora pojmenovaný SES DEMO SD.
Propagační kanál operátora se vysílá v klasickém SD rozlišení (720x576) a to ve video kodeku MPEG-2. Propagační materiály operátora se překvapivě vysílají v německém jazyce, ačkoliv na této družici se žádná platforma v němčině nevysílá.
Cílem propagačního kanálu bývá propagovat služby satelitního operátora a také otestovat pokrytí daného transpondéru pro případného zákazníka. Zda se tedy objeví nějaké televizní programy na nové kapacitě bude zřejmé až v následujících dnech či týdnech.
technické parametry - SES Demo:
• Astra 4A (4,8°E), freq. 12,054 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA