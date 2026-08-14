Ve středu výluka vysílače Sušice - Svatobor

Ve středu výluka vysílače Sušice - SvatoborDNES! | redakce | tisk | názory
Na středu 19. srpna 2026 naplánovala společnost České Radiokomunikace (ČRa) výluku televizního a rozhlasového vysílání ze stanoviště Sušice - Svatobor.
Od 6:00 do 15:00 hodin se z uvedeného vysílače odmlčí DVB-T2 multiplex 21 s programy České televize a také multiplex 22 a multiplex 23 s programy privátních vysílatelů.
Od 10:00 do 15:00 hodin se k výluce připojí také VKV/FM stanice Český rozhlas - Radiožurnál a také DAB multiplex A s programy Českého rozhlasu.
Důvodem pro výluku vysílání je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.