NTV Plus se vrací na pozici 56E

NTV Plus se vrací na pozici 56EDNES! | redakce | tisk | názory
Na satelitu Express AT2, který se nachází na orbitální pozici 56°E, jsou v provozu další čtyři transpondéry. Obsadila je ruská placená televize NTV Plus pro svoji DTH službu NTV Plus Vostok (nabídka pro východní část Ruské federace).
Zkušební vysílání NTV Plus Vostok probíhá na kmitočtech 12,360; 12,399; 12,437 a 12,476 GHz. Ve všech případech je polarizace kruhová - pravotočivá.
RSCC, provozovatel satelitu Express AT2, má po aktivaci nových transpondérů takřka vyprodáno. Má v provozu 15 ze 16 transpondérů, které může nabídnout uvedená družice, která je zde od dubna jako náhrada za předčasně ukončený provoz satelitu Express AT1. Ten mohl nabídnout dvojnásobnou kapacitu - tedy celkem 32 transpondérů.
Služba NTV Plus Vostok se do havárie satelitu Express AT1 vysílala z pozice 56°E. Poté našla nový domov na konkurenční družici Jamal 402. Ta se nachází na velmi blízké pozici 55°E. Vedle jiné orbitální pozice je zde jeden technický problém - na pozici 55°E jsou k dispozici jen transpondéry s lineární polarizací. Navíc je satelit Jamal 402 na konci své očekávané životnosti a driftuje (není schopen pracovat na předepsané orbitální pozici). To pro diváky přináší nestabilitu signálu. Bohužel, náhradní satelit za Jamal 402 stále není k dispozici a situace pro provozovatele satelitní televize v Rusku je velmi složitá.
technické parametry - NTV Plus Vostok na 56°E:
• Express AT2 (56°E), freq. 12,360 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• Express AT2 (56°E), freq. 12,399 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• Express AT2 (56°E), freq. 12,437 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• Express AT2 (56°E), freq. 12,476 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK