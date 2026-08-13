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Po kolejích dávných železnic na Prima ZOOM

DNES! | redakce | tisk | názory

Evropská cestopisně-historická série zaměřená na staré železniční tratě v jihovýchodní Evropě. Série sleduje historické vlakové tratě, které vedou přes Rumunsko, Bulharsko, Albánii, Slovinsko a oblast kolem Sicílie (včetně Etna regionu). Hlavní myšlenka je ukázat, jak tyto „zapomenuté“ železnice stále propojují krajinu i život místních lidí.

Objevte poklady starých evropských železničních tratí, a vydejte se tak na fascinující cestu malebnou krajinou Rumunska, Bulharska a Albánie v dokumentu Po kolejích dávných železnic od pondělí 17. srpna 2026 ve 21:00 hodin v premiéře, reprízy jsou ve čtvrtek v 10:15 hodin.

Dokumentární série je cestopisný a historický dokument zaměřený na staré železniční tratě ve východní a jižní Evropě. Seriál sleduje nejen samotné železnice, ale hlavně krajiny, historii a lidi, jejichž život je s těmito tratěmi úzce propojený. Každý díl se odehrává v jiné oblasti Evropy a ukazuje železnice, které často působí jako „živé muzeum“. Objevují se staré dieselové lokomotivy, úzkokolejné tratě, horské železnice i téměř zapomenuté linky vedoucí odlehlou krajinou. Seriál se zaměřuje například na:

* Albánii a její poslední pomalé dieselové vlaky,
* bulharskou Rhodopskou železnici v horách,
* nejstarší horskou železnici v Rumunsku,
* slovinskou Bohinjskou trať,
* nebo železnici kolem sopky Etna na Sicílii.

Velká část dokumentu je postavená na atmosféře cestování. Kamera často zabírá dlouhé jízdy vlakem přes hory, mosty, tunely a malé vesnice, kde jako by se zastavil čas. Vedle techniky se seriál věnuje i místním lidem - strojvedoucím, mechanikům, obyvatelům horských oblastí nebo cestujícím, pro které jsou tyto tratě stále důležitou součástí života.

Styl dokumentu je pomalejší a hodně vizuální. Nejde o akční železniční pořad, ale spíš o kombinaci historie, přírody a nostalgie. Seriál ukazuje, jak staré železnice přežívají v moderním světě a jak ovlivnily vývoj regionů, kterými procházejí. Často také připomíná dobu, kdy byly vlaky jediným spojením mezi odlehlými oblastmi Evropy.

zdroj: FTV Prima

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