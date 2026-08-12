JOJ Šport odvysílá galavečer Hokejista roku

JOJ Šport odvysílá galavečer Hokejista rokuDNES! | redakce | tisk | názory
Již tento čtvrtek 13.8.2026 ve 20:00 hodin přinese stanice JOJ Šport v přímém přenosu z Košic prestižní galavečer ankety Hokejista roku. Letošní večer bude mít výjimečný a slavnostní rozměr díky uvedení dvou hokejových legend do Slovenské hokejové síně slávy.
Do Slovenské hokejové síně slávy bude slavnostně uveden Craig Ramsay, který se do historie zapsal jako jeden z nejúspěšnějších trenérů slovenské hokejové reprezentace, přičemž svým přístupem a odbornými kvalitami výrazně ovlivnil pokrok národního týmu.
Po jeho boku bude oceněn i Michal Handzuš, nezapomenutelný slovenský útočník a nedílná součást "zlaté éry" slovenského hokeje. Michal Handzuš, trojnásobný medailista z mistrovství světa a vítěz Stanleyova poháru, zanechal v hokejové historii nesmazatelnou stopu svou inteligencí, bojovností a vítěznou mentalitou.
Program Hokejista roku navazuje na úspěšnou tradici oceňování nejlepších hráčů, trenérů a osobností, které reprezentují slovenské barvy na domácí i mezinárodní scéně.
Loni se absolutním vítězem v kategorii Hokejista roku stal Juraj Slafkovský před Martinem Fehérvárym a Martinem Gernátem. Cenu Vladimíra Dzurillu pro nejlepšího brankáře získal Samuel Hlavaj, cenou Roberta Švehly pro nejlepšího obránce se pyšnil Martin Fehérváry a cena Josefa Golonky pro nejlepšího útočníka putovala opět k Juraje Slafkovskému.
Nejlepším hráčem do 20 let a držitelem Ceny Pavla Demitry se stal Dalibor Dvorský, přičemž ocenění pro nejlepšího rozhodčího v podobě Ceny Juraje Okoličányho získal Peter Stano. V kategorii žen dominovala hokejistka Nela Lopušanová a trenérskou Cenu Ladislava Horského získal Milan Bartovič.
Cena fair play, známá jako Cena Michala Poloniho, tehdy patřila klubům hokejové extraligy za podporu neziskové organizace Dobré srdce Borise Sádeckého, a do Síně slávy byly uvedeny osobnosti Zdeno Chára a Pavol Siroťák.
zdroj: JOJ