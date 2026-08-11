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JOJ play posílí exkluzivní obsah i sportovní nabídku

DNES! | redakce | tisk | názory

JOJ play vstupuje do podzimní sezóny s ambicí dále rozvíjet svoji nabídku prémiového obsahu a posilovat jednotlivé programové pilíře platformy.

Součástí této strategie budou i tematicky profilované obsahové vertikály, které umožní cíleněji přinášet exkluzivní obsah pro různé divácké skupiny a jejich zájmy.

Výrazným podzimním titulem bude nová série oblíbeného seriálu Nemocnice, dostupná exkluzivně pouze na JOJ play.

Nabídku původního obsahu rozšíří také připravovaná PML reality show Fight House, která originálním způsobem propojí svět profesionálního bojového sportu s prvky reality formátu. Dva týmy z Česka a Slovenska prověří společné tréninky, soutěžní výzvy, zápasy i fungování pod tlakem, díky čemuž projekt nabídne pohled nejen na sportovní výkon, ale také na osobnosti, vztahy a emoce jeho účastníků.

Jedním z klíčových pilířů JOJ play zůstává zároveň sport. V reakci na rostoucí rozsah sportovního obsahu JOJ play připravuje samostatný prémiový sportovní balíček, který divákům přinese atraktivní soutěže na jednom místě. Podzim přinese kompletní Tipsport ligu, celou Slovenskou hokejovou ligu, Evropskou a Konferenční ligu UEFA i další atraktivní sportovní akce.

zdroj: JOJ

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