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Reality show Farma v 18. sérii brzy na TV Markíza

DNES! | redakce | tisk | názory

Na obrazovky televize Markíza míří již 18. série reality show Farma, která diváky poprvé zavede do světa vinařství a vinařství. Dějištěm velkolepého farmářského dobrodružství se stanou Malé Karpaty - region s bohatou vinařskou tradicí, kde čtrnáct soutěžících čeká nejen boj o výhru až do výše 100 000 eur, ale i náročná cesta za záchranou starého vinohradu a výrobou vlastního vína.

Nová série odstartuje v pondělí 7. září 2026 ve 22:00 hodin. na TV Markíza, přičemž předplatitelé Voyo budou moci jednotlivé epizody sledovat o 24 hodin dříve v exkluzivním předstihu.

Farma, 18. série brzy na TV Markíza (foto: TV Markíza)
▲ Farma, 18. série brzy na TV Markíza (foto: TV Markíza)

Ústředním motivem nové série bude pravda. Podtitul „Ve víně je pravda“ nebude pouze odkazem na vinařskou tématiku, ale stane se jedním z klíčových pilířů celé hry. Farmáři budou opakovaně čelit situacím, které prověří jejich upřímnost, charakter, loajalitu i odvahu postavit se pravdě tváří v tvář.

Osmnáctá série přinese i výrazné herní novinky. Farmáři budou od začátku rozděleni do dvou skupin, přičemž jedna získá výrazně lepší podmínky pro život a práci, zatímco druhá bude muset zvládat nejen náročné úkoly, ale také podstatně skromnější zázemí. Samotné prostředí se tak stane další zkouškou jejich odolnosti, vytrvalosti a schopnosti fungovat pod tlakem.

Průběh hry ovlivní i nové mechanismy, nečekané zvraty a strategická rozhodnutí, která mohou zásadně změnit rozložení sil i podobu duelů.

Průvodcem nové série zůstává oblíbený herec a moderátor Marek Fašiang, na dodržování farmářského řádu bude opět dohlížet zkušený hospodář Martin Bagar. Součástí Farmy zůstává i umělá inteligence Alice, která bude iv 18. sérii hrát důležitou roli.

Historicky poprvé zároveň dostane hospodář po svém boku odborného garanta. Stane se jím uznávaný vinař Tomáš Dudo, který pochází z vinařské rodiny s více než 400letou tradicí. Během celé série bude farmáře doprovázet při plnění vinařských úkolů, předávat jim své zkušenosti a dohlížet na to, aby zvládli jednotlivé postupy co nejlépe.

zdroj: Markíza

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