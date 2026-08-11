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ČT na podzim: silná domácí tvorba, návrat Davis Cupu do Prahy i nová podoba politické debaty

DNES! | redakce | tisk | názory

Diváky České televize čeká rekordní nabídka původní české tvorby v čele s dvoudílným filmem Gerta Schnirch, návrat StarDance k jubilejnímu 20. výročí, nový formát Talk show Na jednoho i zásadní proměna politické publicistiky v podobě Nedělní debaty.

Sportovní fanoušky čeká mimořádně nabitý podzim včetně návratu Davis Cupu do pražské O2 areny po třinácti letech a účasti české ženské basketbalové reprezentace na mistrovství světa po dvanácti letech.

Docent III (foto: Zuzana Páchová, Česká televize)
▲ Docent III (foto: Zuzana Páchová, Česká televize)

Veřejná služba není žánr, je to závazek. Nabízíme silnou původní českou tvorbu, důvěryhodné zpravodajství, špičkové sportovní přenosy, kulturní obsah i pořady pro děti. Každý z našich programů plní své jedinečné poslání, společně ale vytváří nabídku, která nemá na českém mediálním trhu obdoby,“ uvedl k podzimnímu programu generální ředitel České televize Hynek Chudárek s tím, že podzimní programové schéma staví na rozmanitosti, kvalitě a důvěryhodnosti obsahu napříč všemi kanály.

Hraná tvorba: Gerta Schnirch, Docent III i seriál Hec
ČT1 nabídne dvoudílný televizní film Gerta Schnirch podle knihy Kateřiny Tučkové v režii Tomáše Mašína, s Barborou Váchovou a Milenou Steinmasslovou v hlavních rolích - vypráví příběh ženy z česko-německé rodiny napříč několika obdobími 20. století. Pokračuje detektivní minisérie Docent III s Ivanem Trojanem, do vysílání přichází nový krimi seriál Hec režiséra Michala Samira a vztahová dramedy Na tělo z pera Martiny Formanové ve spolupráci s Janem Hřebejkem. Mladé publikum osloví seriál Filter, který měl světovou premiéru v hlavní sekci MFF Karlovy Vary - vznikl pro iVysílání, těšit se na něj mohou i diváci ČT1.

Nedělní debata (foto: Česká televize)
▲ Nedělní debata (foto: Česká televize)

Zábava a talk show: 20 let StarDance, nový formát Talk show Na jednoho
Taneční soutěž StarDance vstupuje do svého XIV. ročníku a připomene dvacet let od svého vzniku. Česká televize zároveň uvádí licenci úspěšného francouzského formátu The A Talks pod názvem Talk show Na jednoho - hosty zde zpovídají redaktoři na autistickém spektru, moderuje Erik Čipera.

Dokumenty a ČT art: profily i společenská témata
Dokumentární tvorba nabídne profilové portréty Jaromíra Nohavici, Moniky Absolonové, Veroniky Žilkové nebo Štefana Margity, k 90. výročí narození Václava Havla vzniká film Havel 90: Moc bezmocných. Cyklus Zóna zájmu se v nové řadě zaměří na online rizika pro děti a mladé lidi. Na ČT art diváky čeká dokument o architektovi Antonínu Raymondovi, portrét Liběny Rochové k jejím 75. narozeninám i týden hudebních a filmových premiér nazvaný Týden dárků ČT art. Těšit se diváci mohou také na Literární místopis, Knižní kód či Příběhy českých alb.

Zpravodajství: Nedělní debata v nové podobě, volby
Klíčovou změnou podzimu je proměna hlavního diskusního pořadu Nedělní debata, který od 30. srpna propojí přímý politický souboj na ČT1 s odbornou analytickou částí na ČT24. Moderování se ujmou Jana Peroutková, Lukáš Dolanský, Jiří Václavek a Daniel Takáč. Zpravodajství ČT24 bude provázet také blížícími se volbami a přinese další vydání publicistického pořadu Na dosah s Danielem Stachem.

Příhody Brouka Pytlíka a Ferdy Mravence © Česká televize (foto: Česká televize)
▲ Příhody Brouka Pytlíka a Ferdy Mravence © Česká televize (foto: Česká televize)

ČT sport: MS basketbalistek, Davis Cup i dvě mistrovství Evropy doma
Podzim nabídne mistrovství světa basketbalistek v Berlíně s účastí české reprezentace po dvanácti letech, návrat Davis Cupu do pražské O2 areny po třinácti letech (Česko - USA) a zápasy fotbalové reprezentace v Lize národů UEFA proti Španělsku, Anglii a Chorvatsku. Česká republika navíc hostí hned dvě mistrovství Evropy v ženských sportech - volejbalistek i házenkářek v Brně.

ČT :D: nová celoroční soutěž Kdo to co to
Nejmladší diváky čekají premiéry večerníčků Příhody Brouka Pytlíka a Ferdy Mravence a Pták Noh a ptáček Nožička, pokračování seriálu Elin supertajný deník a od 1. října nová celoroční soutěž Kdo to co to zaměřená na svět povolání, doplněná mobilní aplikací Duháček pro nejmenší diváky.

Distribuční filmy ČT v kinech
Podzim doplní také řada filmů koprodukovaných Českou televizí, které zamíří do kin. Diváci se mohou těšit na rodinný animovaný film Tajemství Křišťálové planety, historické drama Osamělý vlk o stíhacím esu Josefu Františkovi i melancholickou komedii Chica Checa. Do kin míří také divácky oceňovaný časosběrný dokumentární portrét Bára Basiková a dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato (cena za nejlepší dokumentární film na MFF Berlinale) nebo rodinné drama Divočina.

zdroj: ČT

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