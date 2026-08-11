Podzim s TV Seznam: Osvědčené české tituly i 7 pádů Honzy Dědka

Podzim s TV Seznam: Osvědčené české tituly i 7 pádů Honzy DědkaDNES! | redakce | tisk | názory
Silná česká tvorba zůstává i letos základem podzimního programu Televize Seznam. Vedle legendárních tuzemských seriálů i oblíbených filmových klasik, čekají na diváky i osvědčené zahraniční komedie a akční filmy.
Jedním z hlavních pilířů schématu se stává talk show 7 pádů Honzy Dědka, které budou patřit čtvrteční večery. Diváci se mohou těšit i na filmy s Tomášem Holým nebo na návrat seriálů Plechová kavalérie, Chlapci a chlapi, Ve znamení Merkura či Nemocnice na kraji města - nové osudy.
Pondělní večery budou patřit českému seriálu Plechová kavalérie, který s nadhledem i humorem zachycuje život party kombajnérů v době žní. Seriál nabízí výrazné herecké obsazení v čele s Janem Hartlem, Vladimírem Menšíkem nebo Jaromírem Hanzlíkem.
Úterní večery přinesou napětí v podobě českých kriminálních filmů. Diváci se mohou těšit například na Případ mrtvých spolužáků, Smrt stopařek nebo Muže na drátě, které nabídnou klasické detektivní zápletky, známé herecké tváře i atmosféru českých kriminálních příběhů.
Středy budou ve znamení filmů, na kterých vyrůstaly celé generace. Televize Seznam uvede oblíbenou trilogii s Tomášem Holým - Pod jezevčí skálou, Na pytlácké stezce a Za trnkovým keřem. Příběhy z prostředí šumavské přírody dodnes patří mezi nejúspěšnější české rodinné filmy a připomínají mimořádný talent jednoho z nejoblíbenějších dětských herců.
Čtvrteční hlavní vysílací čas obsadí legendární seriál Chlapci a chlapi, který spojuje humor, přátelství, romantiku i nezapomenutelné herecké výkony Martina Zounara, Kamila Halbicha, Evy Vejmělkové, Bronislava Poloczka, Mileny Dvorské a dalších.
Od 3. září budou čtvrtky patřit také divácky oblíbené talkshow 7 pádů Honzy Dědka. Každý týden od 21.30 hodin nabídne Televize Seznam premiérový díl, na který naváže repríza z minulého týdne. Diváci se mohou těšit na známé osobnosti české kulturní i společenské scény a rozhovory plné humoru, nečekaných příběhů i silných životních momentů. Mezi hosty se představí například Pavla Tomicová, Daniela Kolářová, Jan Cina, David Pastrňák a další.
Páteční večery přinesou odlehčenou zábavu v podobě francouzských komedií, které později vystřídají akční filmy. Na obrazovkách se objeví například Pierre Richard, Gérard Depardieu v titulu Kopyto či Louis de Funes v komedii Jak vykrást banku či Zelňačka.
Následující páteční program bude věnovaný akčním filmům jako Drsnej Shaft, Highlander nebo Švéd, v nichž nebude nouze o napětí ani výrazné filmové hrdiny.
Soboty tradičně zůstanou věrné kultovnímu britskému seriálu Profesionálové, který již řadu let patří mezi divácky oblíbené stálice. Po jeho skončení budou následovat filmové hity jako Patriot, Kandidát nebo Poslední hlídka.
Nedělní večery nabídnou kombinaci české seriálové klasiky a oceňovaných světových filmů. Nejprve se na obrazovky vrátí seriály Ve znamení Merkura a Nemocnice na kraji města - nové osudy, na které navážou filmy Štvanec, oscarové drama 12 let v řetězech nebo thriller Obchodník se smrtí.
Odpolední a podvečerní vysílání bude patřit pořadům, které si u diváků dlouhodobě získávají oblibu. Pokračovat bude kriminální seriál Zákon a pořádek: Zločinné úmysly, kutilská reality show Zahradní proměny i populární seriál z vojenské prokuratury JAG.
zdroj: TV Seznam