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Pondělí, 10. srpna 2026, svátek má Vavřinec

Televize Belsat se stěhuje na Hot Bird

DNES! | redakce | tisk | názory

Zpravodajský a informační kanál Belsat TV se stěhuje na evropský satelitní systém Eutelsat Hot Bird, na orbitální pozici 13°E a za několik dní opustí satelit Astra 4A na pozici 4,8°E, který využívá od spuštění svého vysílání.

V současné době běží souběžná distribuce na novém i původním satelitu (tedy Eutelsat Hot Bird a Astra 4A) s cílem umožnit bezproblémové přeladění přijímacích parabol na novou pozici. Paralelní vysílání z obou pozic funguje od 1. června a potrvá do 15.8.2026. Tedy 2,5 měsíce. Poté bude program dostupný už jen na pozici 13°E.

Program Belsat TV je na pozici 13°E součástí televizní platformy Svoboda Satellite jako bezplatný ( FTA) program šířený v MPEG-4 v SD rozlišení, zatímco distribuce na původní pozici 4,8°E funguje v HD rozlišení.

Belsat TV je jediným nezávislým televizním kanálem v běloruském jazyce. Program byl založen v roce 2007 skupinou běloruských a polských novinářů v rámci polské veřejnoprávní televize Telewizja Polska S.A. ve spolupráci s polským ministerstvem zahraničních věcí a s podporou vlád několika evropských zemí a řady nadací.

Stanice Belsat TV vysílá přibližně 21 hodin denně. O vysílání se stará téměř 300 zaměstnanců - novináři žijící v postsovětských zemích, ale i vydavatelé, manažeři a technici v Polsku. 3 a půl hodiny denně je věnováno živému programu a aktuálnímu zpravodajství.

Stanice vysílá pořady i v ruštině a ukrajinštině s cílem rozšířit publikum programu.

technické parametry - Belsat TV (od 1.6.2026):

• Eutelsat Hot Bird (13°E), freq. 10,949 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

technické parametry - Belsat TV (jen do 15.8.2026):

• Astra 4A (4,8°E), freq. 12,380 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA

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kanál CT2 20:00 Četník ze Saint Tropez
21:40 Katapult
23:15 Vězeň (6/6)
kanál NOVA 20:20 Specialisté (165)
21:25 Specialisté (166)
22:35 Kriminálka Las Vegas X (13)
kanál PRIMA 20:15 Polda V (14)
21:30 Dobrodružství kriminalistiky (8)
22:35 Kriminálka Kraj II (9)
kanál SEZNAM 20:10 Škola zlodějů
22:10 Sherlock Holmes: Poslední upír
00:25 Maigret (37)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Vím, že nic nevím
21:45 Vít Olmer: Den s Jiřím Krampolem
kanál JEDNOTKA 20:30 Spoveď hochštaplera Felixa Krulla
22:20 Bezpečné Slovensko
22:40 Alice Neversová
kanál DVOJKA 20:10 Lietajúce objekty - štátne tajomstvo
21:05 Pátranie: Ženy vo vede
22:10 Hľadanie lásky (1/3)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky II. (10)
21:45 Druhá šanca III. (14)
23:15 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Doktor z hor I. (5)
21:20 Doktor z hor I. (6)
22:25 Requiem pro panenku

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