Televize Belsat se stěhuje na Hot Bird

Televize Belsat se stěhuje na Hot BirdDNES! | redakce | tisk | názory
Zpravodajský a informační kanál Belsat TV se stěhuje na evropský satelitní systém Eutelsat Hot Bird, na orbitální pozici 13°E a za několik dní opustí satelit Astra 4A na pozici 4,8°E, který využívá od spuštění svého vysílání.
V současné době běží souběžná distribuce na novém i původním satelitu (tedy Eutelsat Hot Bird a Astra 4A) s cílem umožnit bezproblémové přeladění přijímacích parabol na novou pozici. Paralelní vysílání z obou pozic funguje od 1. června a potrvá do 15.8.2026. Tedy 2,5 měsíce. Poté bude program dostupný už jen na pozici 13°E.
Program Belsat TV je na pozici 13°E součástí televizní platformy Svoboda Satellite jako bezplatný ( FTA) program šířený v MPEG-4 v SD rozlišení, zatímco distribuce na původní pozici 4,8°E funguje v HD rozlišení.
Belsat TV je jediným nezávislým televizním kanálem v běloruském jazyce. Program byl založen v roce 2007 skupinou běloruských a polských novinářů v rámci polské veřejnoprávní televize Telewizja Polska S.A. ve spolupráci s polským ministerstvem zahraničních věcí a s podporou vlád několika evropských zemí a řady nadací.
Stanice Belsat TV vysílá přibližně 21 hodin denně. O vysílání se stará téměř 300 zaměstnanců - novináři žijící v postsovětských zemích, ale i vydavatelé, manažeři a technici v Polsku. 3 a půl hodiny denně je věnováno živému programu a aktuálnímu zpravodajství.
Stanice vysílá pořady i v ruštině a ukrajinštině s cílem rozšířit publikum programu.
technické parametry - Belsat TV (od 1.6.2026):
• Eutelsat Hot Bird (13°E), freq. 10,949 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
technické parametry - Belsat TV (jen do 15.8.2026):
• Astra 4A (4,8°E), freq. 12,380 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA