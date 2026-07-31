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Definitivní konec Thats TV na satelitu

DNES! | redakce | tisk | názory

Britská společnost That's Television Ltd ukončila satelitní distribuci svého posledního lineárního kanálu a to That's TV. Program se vysílal volně ( FTA) přes britský paprsek satelitu Astra 2F. Příjem byl tedy možný ve střední Evropě jen s parabolami větších rozměrů.

Společnost postupně vybudovala rodinu hudebních a zábavních kanálů pod značkou That's TV. Diváci tak v různých proměnách mohli sledovat zábavní stanice That's TV, That's TV2, That's TV3 a také hudební programy jako That's 80s, That's 90s, That's Dance či That's Rock. Hudební stanice postupně ukončily svoji lineární distribuci a přesunuly se do streamovacích sítí jako FAST kanály, kde stanice mohly vysílat větší objem cílené reklamy.

Logo a grafika jednoho z uzavřených hudebních programů That
▲ Logo a grafika jednoho z uzavřených hudebních programů That's 80s. Archívní foto

Provozovatel postupně redukoval i rodinu zábavních stanic That's TV a nakonec zbyl poslední program pojmenovaný jednoduše That's TV. Ten se s diváky satelitních platforem Freesat UK a Sky UK rozloučil na konci července. Vysílání pokračuje v britských pozemních multiplexech.

Po uzavření hudebních stanic That's TV mohou diváci z pozice 28,2°E přijímat volně šíření stanice NOW 70s, NOW 80s, NOW 90s & 00s či NOW Rock, které se navíc vysílají do celé Evropy.

bývalé technické parametry - That's TV (vysílání bylo ukončeno!):

• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,344 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

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