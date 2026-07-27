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Konec bezplatného kanálu Super+ z Astry 4A

DNES! | redakce | tisk | názory

Populární ukrajinský rodinný zábavní kanál Super+ se již nevysílání přes satelit Astra 4A. Diváci již několik dní na původní satelitní programové pozici mohou sledovat jen barevné pruhy.

Ukrajinská mediální skupina StarLightMedia ukončila satelitní distribuci Super+.

Barevné pruhy místo vysílání stanice Super+
▲ Barevné pruhy místo vysílání stanice Super+

Stanice Super+ byla spuštěna 2. prosince 2024 a vysílala kultovní komedie a sitcomy, klasiku žánru jako jsou "Přátelé" a "Alf". Vedle toho nabízela také reality show, satirické pořady a komediální speciály. Kanál byl zařazen do bohatého portfolia provozovatele, které zahrnovalo osm lineárních kanálů: STB, ICTV, Novyj kanal, M1, M2, OCE, ICTV2 a Twij Serial. Všechny nabízené v HD rozlišení.

Některé kanály byly staženy z DTH kvůli optimalizaci provozních nákladů a změnám v konzumních návycích diváků. To se nedávno dotklo stanic M1 a M2. Další snižování nákladů mohlo ovlivnit rozhodnutí ukončit tradiční satelitní vysílání Super+ pro domácnosti se satelitním příjmem.

Stanice Super+ je stále k dispozici v pozemní televizi v DVB-T2 u operátora Zeonbud (distribuční trasa je na satelitu Eutelsat 9B, pozice 9°E v režimu multistream) a ve většině kabelových sítí a na OTT platformách jako jsou Megogo, Kyivstar TV a Sweet TV.

bývalé technické parametry - Super+ (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Astra 4A (4,8°E), freq. 12,073 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

zdroj: satkurier.pl

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