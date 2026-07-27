Konec bezplatného kanálu Super+ z Astry 4A

Konec bezplatného kanálu Super+ z Astry 4ADNES! | redakce | tisk | názory
Populární ukrajinský rodinný zábavní kanál Super+ se již nevysílání přes satelit Astra 4A. Diváci již několik dní na původní satelitní programové pozici mohou sledovat jen barevné pruhy.
Ukrajinská mediální skupina StarLightMedia ukončila satelitní distribuci Super+.
Stanice Super+ byla spuštěna 2. prosince 2024 a vysílala kultovní komedie a sitcomy, klasiku žánru jako jsou "Přátelé" a "Alf". Vedle toho nabízela také reality show, satirické pořady a komediální speciály. Kanál byl zařazen do bohatého portfolia provozovatele, které zahrnovalo osm lineárních kanálů: STB, ICTV, Novyj kanal, M1, M2, OCE, ICTV2 a Twij Serial. Všechny nabízené v HD rozlišení.
Některé kanály byly staženy z DTH kvůli optimalizaci provozních nákladů a změnám v konzumních návycích diváků. To se nedávno dotklo stanic M1 a M2. Další snižování nákladů mohlo ovlivnit rozhodnutí ukončit tradiční satelitní vysílání Super+ pro domácnosti se satelitním příjmem.
Stanice Super+ je stále k dispozici v pozemní televizi v DVB-T2 u operátora Zeonbud (distribuční trasa je na satelitu Eutelsat 9B, pozice 9°E v režimu multistream) a ve většině kabelových sítí a na OTT platformách jako jsou Megogo, Kyivstar TV a Sweet TV.
bývalé technické parametry - Super+ (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Astra 4A (4,8°E), freq. 12,073 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
zdroj: satkurier.pl