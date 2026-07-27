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Shopaholičky míří na prima+. Módní Prostřeno prověří vkus, nervy i taktiku soutěžících

DNES! | redakce | tisk | názory

Jak dobře se obléknout pod časovým tlakem, s omezeným rozpočtem a pod drobnohledem soupeřek? Už od 27. července uvede streamovací platforma prima+ novou soutěžní reality show Shopaholičky, která nabídne napětí, módní inspiraci i pořádnou dávku emocí.

Každé pondělí bude na prima+ dostupných pět nových epizod, televizní diváci pak budou pořad sledovat každý všední den večer na stanici Prima SHOW. Průvodcem pořadu je Roman Buťa.

Shopaholičky (foto: Karel Šanda, FTV Prima)
▲ Shopaholičky (foto: Karel Šanda, FTV Prima)

Čtyři ženy, jedno společné téma, devadesát minut na nákupy a rozpočet deset tisíc korun. To jsou pravidla nové reality show Shopaholičky, jejíž princip je podobný oblíbenému pořadu Prostřeno!, jen se v ní místo vaření obléká. Stejně jako v Prostřeno! se každý den věnuje jednomu soutěžícímu, kterého ostatní hodnotí a bodují, aby se na konci týdne podle celkového počtu bodů rozhodlo o vítězce. V Shopaholičkách tak rozhodují nejen módní nápady, ale také schopnost zachovat chladnou hlavu. Soutěžící musí během omezeného času sestavit outfit podle zadaného tématu, obstát před soupeřkami a nakonec přesvědčit i známé osobnosti, které v pátečním finále rozhodnou o vítězce týdne.

Od pondělí do čtvrtka sledují diváci cestu jednotlivých soutěžících od prvních plánů přes hektické nákupy až po finální prezentaci outfitu ve studiu. Každá z žen představí i svůj doprovod a odhalí něco ze svého osobního stylu. Vedle módních přehlídek ale nechybí ani taktizování, ostré komentáře, rivalita nebo překvapivě upřímné momenty.
V pátečním finále přichází na řadu VIP porota, která jednotlivé outfity zhodnotí bez servítků a vybere vítězku, jež si odnese finanční výhru i titul nejlepší shopaholičky týdne.

Shopaholičky jsou zábavnou směsí módy, emocí a soutěžního napětí. Diváci se mohou těšit nejen na inspirativní outfity, ale také na nečekané zvraty, silné osobnosti a situace, ve kterých se ukáže, že vkus je opravdu velmi subjektivní. O to zajímavější je sledovat, jak si soutěžící poradí pod časovým tlakem i s hodnocením ostatních,“ říká moderátor Roman Buťa.

Reality show Shopaholičky bude na streamovací platformě prima+ dostupná od 27. července, kdy přibude prvních pět epizod. Další pětice dílů bude následovat vždy v pondělí. Na televizních obrazovkách se pořad objeví každý všední den na Prima SHOW před 22:00 hodinou.

zdroj: FTV Prima

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