Shopaholičky míří na prima+. Módní Prostřeno prověří vkus, nervy i taktiku soutěžících

Shopaholičky míří na prima+. Módní Prostřeno prověří vkus, nervy i taktiku soutěžícíchDNES! | redakce | tisk | názory
Jak dobře se obléknout pod časovým tlakem, s omezeným rozpočtem a pod drobnohledem soupeřek? Už od 27. července uvede streamovací platforma prima+ novou soutěžní reality show Shopaholičky, která nabídne napětí, módní inspiraci i pořádnou dávku emocí.
Každé pondělí bude na prima+ dostupných pět nových epizod, televizní diváci pak budou pořad sledovat každý všední den večer na stanici Prima SHOW. Průvodcem pořadu je Roman Buťa.
Čtyři ženy, jedno společné téma, devadesát minut na nákupy a rozpočet deset tisíc korun. To jsou pravidla nové reality show Shopaholičky, jejíž princip je podobný oblíbenému pořadu Prostřeno!, jen se v ní místo vaření obléká. Stejně jako v Prostřeno! se každý den věnuje jednomu soutěžícímu, kterého ostatní hodnotí a bodují, aby se na konci týdne podle celkového počtu bodů rozhodlo o vítězce. V Shopaholičkách tak rozhodují nejen módní nápady, ale také schopnost zachovat chladnou hlavu. Soutěžící musí během omezeného času sestavit outfit podle zadaného tématu, obstát před soupeřkami a nakonec přesvědčit i známé osobnosti, které v pátečním finále rozhodnou o vítězce týdne.
Od pondělí do čtvrtka sledují diváci cestu jednotlivých soutěžících od prvních plánů přes hektické nákupy až po finální prezentaci outfitu ve studiu. Každá z žen představí i svůj doprovod a odhalí něco ze svého osobního stylu. Vedle módních přehlídek ale nechybí ani taktizování, ostré komentáře, rivalita nebo překvapivě upřímné momenty.
V pátečním finále přichází na řadu VIP porota, která jednotlivé outfity zhodnotí bez servítků a vybere vítězku, jež si odnese finanční výhru i titul nejlepší shopaholičky týdne.
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Shopaholičky jsou zábavnou směsí módy, emocí a soutěžního napětí. Diváci se mohou těšit nejen na inspirativní outfity, ale také na nečekané zvraty, silné osobnosti a situace, ve kterých se ukáže, že vkus je opravdu velmi subjektivní. O to zajímavější je sledovat, jak si soutěžící poradí pod časovým tlakem i s hodnocením ostatních,“ říká moderátor Roman Buťa.
Reality show Shopaholičky bude na streamovací platformě prima+ dostupná od 27. července, kdy přibude prvních pět epizod. Další pětice dílů bude následovat vždy v pondělí. Na televizních obrazovkách se pořad objeví každý všední den na Prima SHOW před 22:00 hodinou.
zdroj: FTV Prima