Rádio Impuls s novým vysílačem pro Liberec

Rádio Impuls s novým vysílačem pro LiberecDNES! | redakce | tisk | názory
Lepší pokrytí signálem v pásmu VKV/FM se chystá česká celoplošná rozhlasová stanice Impuls. Provozovatel této stanice, společnost LONDA, získala od českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) nový kmitočet pro Liberec a okolí.
Rádio Impuls doposud provozovalo v Liberci vysílač na frekvenci 92,1 MHz s nízkým výkonem 199 Wattů ERP, který se nachází přímo ve městě. Úkolem vysílače bylo zajistit pokrytí na území tohoto města a jeho nejbližšího okolí. Vyšší výkon a pokrytí technicky nebylo možné. I z důvodu využívání stejné frekvence na nedalekém vysílači Trutnov - Černá hora, který má výkon 11 kW ERP.
V libereckém analogovém éteru ale došlo k zásadním změnám. Křesťanské Rádio Proglas opustilo frekvenci 97,9 MHz, kterou následně získal Český rozhlas pro své regionální vysílání. Pokrytí se výrazně zlepšilo i s ohledem na kótu Ještěd a maximální povolený výkon 20 kW ERP. Český rozhlas následně uvolnil původní frekvenci 102,3 MHz, kterou nyní získalo Rádio Impuls.
Rádio Impuls si na Liberecku polepší. Stanice může vysílat z vysílače Liberec - Proseč I na frekvenci 102,3 MHz s výkonem až 1 kW ERP.