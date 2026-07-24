Životní jubileum televizní ikony. Saskia Burešová oslaví osmdesátiny

Životní jubileum televizní ikony. Saskia Burešová oslaví osmdesátinyDNES! | redakce | tisk | názory
Ikonická tvář televizní obrazovky, elegantní a nestárnoucí dáma. Televizní moderátorka a hlasatelka Saskia Burešová oslaví ve středu 29. července osmdesáté narozeniny. V Československé a poté České televizi moderovala mnoho pořadů, od roku 1993 připravuje a provází týdeníkem Kalendárium, kde připomíná zajímavá tuzemská či zahraniční výročí týdne.
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Paní Saskia Burešová je skutečnou legendou české televizní obrazovky. Po téměř šest desetiletí si získává diváky svou profesionalitou, elegancí a nezaměnitelným projevem. K významnému životnímu jubileu jí srdečně za sebe i celou Českou televizi gratuluji, děkuji za její mimořádnou věrnost televizi a přeji jí především pevné zdraví, radost a mnoho dalších spokojených let,“ říká generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Do televize Saskia Burešová nastoupila v roce 1967, kdy spolu s Eduardem Hrubešem začala uvádět pořad Poštovní schránka. Jak vzpomínala, místo moderátorky v něm vyhrála v živě vysílaném konkurzu, kde rozhodovala porota ve studiu a televizní diváci. Po svatbě s televizním režisérem Petrem Obdržálkem působila jako hlasatelka Československé televize.
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Vysílali jsme živě, všechny texty jsme se učily nazpaměť,“ řekla před časem Saskia Burešová s tím, že se na služby vždy těšila i proto, že s kolegyněmi měly velmi dobré vztahy. Diváci ji na obrazovce vídali rádi, pětkrát vyhrála anketu televizní popularity TýTý v kategorii hlasatelů.
Méně už se možná ví, že v letech 1971 až 1975 s Vladimírem Dvořákem uváděla televizní pořad Televarieté. Kromě toho v devadesátých letech minulého století uváděla pořady Vstupte prosím a Neznámé osudy známých. Objevila se také ve filmech Velká filmová loupež (1986), Vyšehrad Fylm (2022) a Vyšehrad Dvje (2025), v televizní adaptaci divadelní hry Poslední (1991) a v seriálech Vyprávěj (2012) a 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem (2009).
Největší trvalkou je ale Kalendárium, kterým Saskia Burešová už třiatřicet let, od 3. ledna 1993, provází každou neděli dopoledne na ČT1. Nejsledovanější bylo v době covidu, 21. března 2021 přes osm set tisíc diváků zaujal díl, který přiblížil americkou herečku Elizabeth Taylorovou, českého malíře Františka Tichého, britského polního maršála Bernarda Law Montgomeryho, německého spisovatele Luize Heinricha Manna a připomněl výrobu prvního vozu značky Mercedes. Dohromady bylo uvedeno 1 675 premiérových dílů Kalendária.
Kalendárium režíroval její manžel Petr Obdržálek (1941-2025), který byl také duchovním otcem pořadu. V devadesátých letech působil jako producent Tvůrčí skupiny č. 20 (Obdržálek-Hlava). „
Diváci tehdy psali, že Česká televize ve svém vysílání opomenula nějaká výročí a že to je škoda. Tehdejší ředitel programu Jiří Pittermann mě proto požádal, abych vymyslel pořad, který by důležitá historická výročí vykrýval,“ vzpomínal Petr Obdržálek.
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Popularity si velmi vážím. Nesetkala jsem se nikdy s negativními reakcemi nebo averzí. Lidé mi píší, že za Kalendárium děkují, že je obohacuje a oceňují, že takový pořad na obrazovce existuje,“ řekla Saskia Burešová.
Česká televize v den narozenin Saskie Burešové zařadí na program pořad Krásný ztráty (ČT1, středa 29. 7., 17:00), ve kterém se v baru u Michala Prokopa hlasatelka a moderátorka potkala s Eduardem Hrubešem, s nímž kdysi tvořila populární moderátorskou dvojici.
Zdroj sledovanosti: ATO, živě + TS0 + BS
zdroj: ČT