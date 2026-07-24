Murdoch se vrací na Viasat Epic Drama

Murdoch se vrací na Viasat Epic DramaDNES! | redakce | tisk | názory
Přestože se děj odehrává v Torontu na přelomu 19. a 20. století, nová řada seriálu Případy detektiva Murdocha se zabývá otázkami, které působí až překvapivě současně i v roce 2026: kdo drží moc, komu se dostane spravedlnosti a ten má právo určovat, jaký příběh bude vyprávěn.
Seriál měl premiéru v roce 2008 a na kontě má již 312 epizod. Většina televizních dramat by se po takové době už dávno tiše rozloučila s diváky. Případy detektiva Murdocha však mají jiné plány. Dlouholetý kanadský hit se vrací s novou 19. řadou na obrazovky střední a východní Evropy s televizní stanicí Viasat Epic Drama 30. července ve 21:00.
Přiváží osvědčené obsazení plné výjimečných postav, dobové technické vynálezy i podezřelé v dokonale střižených oblecích a rozhodně se nechystá jen těžit ze své minulosti. Právě naopak. Zdá se být ostřejší než kdy předtím.
Seriál zasazený do rychle se rozvíjejícího Toronta edwardovské éry vždy dokázal své hlavní motivy podávat nenápadně. Pod plynovými lampami, v salonech a za spletitými detektivními zápletkami však dlouhodobě otevírá závažná témata: moc, spravedlnost a otázku, koho vlastně chrání zákon. Devatenáctá řada všechny tyto motivy posouvá ještě dál.
Starosta, márnice a význam spravedlnosti
Nová série začíná doslova výbušně. Exploze v márnici přivede detektiva Murdocha (Yannicka Bissona) zpět do střetu se starostou Chadwickem Vaughanem, mužem, jehož politický šarm skrývá mnohem temnější stránku. Murdoch, odstavený do role civilisty, musí přesvědčit své bývalé kolegy, aby se vrátili z nuceného odchodu do důchodu a pomohli mu odhalit zkorumpovaného starostu, který zřejmě ovládá celé městské instituce.
Taková zápletka by bez problémů zapadla i do současného politického thrilleru. Charismatický vůdce využívající státní aparát k pohřbívání nepohodlných pravd. Detektiv, jehož víra v důkazy naráží na svět, který dává přednost pohodlným lžím. Kostýmy jsou jiné. Dilema zůstává stejné.
To, co seriál činí poutavým, není moralizování, ale jeho schopnost nechat diváka, aby si závěry udělal sám. Svědek, který nenápadně změní svou výpověď. Zpráva, která zmizí přesně ve chvíli, kdy je nejvíce potřeba. Politika, jak ji známe, jen s větším množstvím vest a cylindrů.
Skleněné stropy v korzetech
Devatenáctá řada se stejně otevřeně věnuje také postavení žen. Korunní žalobkyně Effie Crabtree je přehlédnuta při povýšení ve prospěch sebevědomého kolegy, jehož pracovní výsledky zdaleka nedosahují těch jejích. Přestože se příběh odehrává v době vysokých límců a pánských klubů, působí velmi povědomě i dnešnímu publiku.
Vrchní koronerka Violet Hart zase zjišťuje, že program bezpečnosti v sousedství, který sama prosazovala, se proměnil v něco mnohem nebezpečnějšího. Nečekaně se ocitá uprostřed zločinecké sítě, jejíž součástí nikdy být nechtěla.
Seriál umí svým ženským postavám nabídnout zdánlivé vítězství, které však přichází s nepříjemnými podmínkami. Jejich síla nespočívá v rozhořčení, ale v inteligenci, s níž dokážou překážky postupně odstraňovat. Každé malé vítězství u soudu působí jako další prasklina ve velmi silné zdi. Přesně takový je jazyk tohoto seriálu - nenápadný, uvěřitelný a o to uspokojivější.
Vážná témata pod lehkým povrchem
Letošní seznam epizod patří k nejnápaditějším v historii seriálu. Murdoch soutěží v televizní hře, která se změní ve smrtící past. High Park zachvátí série útoků divokých zvířat. Je zavražděn módní magnát a zdá se, že téměř každý měl důvod přát si jeho smrt.
V jedné epizodě se Murdoch s Brackenreidem vydávají do Calgary na vůbec první Stampede, v jiné bojují se špiony na střeše rozjetého vlaku mířícího do hlavního města.
Pod těmito dobrodružstvími se však odehrávají mnohem osobnější příběhy. Do Toronta přijíždí odcizený bratr inspektora Choie, zapletený do případu únosu, což staví rodinnou loajalitu proti profesní povinnosti. Strážník Roberts je nucen čelit vlastní minulosti poté, co jsou na poli nalezeny ostatky jeho dávného přítele.
Detektiv Watts mezitím nachází možnost nové budoucnosti po boku Serge, číšníka, kterého poznává během vyšetřování. Jejich vztah představuje nenápadně průkopnickou dějovou linku v rámci dobového dramatu.
Sám Murdoch si zvyká na život bez doktorky Ogdenové po svém boku. Jejich syn Harry nyní žije s ním a navštěvuje školu ve městě.
Na životní křižovatce stojí také manželé Crabtreeovi. George zvažuje pracovní nabídku od Královské newfoundlandské policie. Právě díky tomu, že diváci tyto postavy sledují už devatenáct let, mají podobné příběhy skutečnou váhu. Mezi hostujícími hvězdami se objeví také Sally Lindsay, Jason Mewes a Luann de Lesseps.
Ostří ukryté pod světlem pouličních lamp
Dlouhověkost televizního seriálu může být snadno na škodu. Mnohé dlouholeté projekty začnou spoléhat především na nostalgii a přízeň diváků, přestože už nemají mnoho nového co říct.
Případy detektiva Murdocha se vydaly opačnou cestou. Devatenáct let budované důvěry využívají k tomu, aby svůj vlastní svět zkoumaly odvážněji a důkladněji, než by si mohl dovolit mladší seriál.
Diváci, kteří chtějí vidět napínavé vraždy a důmyslné technickými vynálezy, si přijdou na své. Ti, kteří hledají něco hlubšího, objeví příběh kladoucí otázky, jak vlastně vypadá spravedlnost, férovost a pravda ve chvíli, kdy instituce pověřené jejich ochranou chrání především samy sebe.
A také zda jsme se za více než sto let od chvíle, kdy si detektiv Murdoch poprvé nasadil svůj klobouk, skutečně posunuli tak daleko, jak si rádi namlouváme.
Pořád jde o příjemnou detektivku. Pořád je to seriál s oblíbeným ansámblem postav, se kterým diváci doslova vyrůstali. Pod krajkami, korzety a světlem pouličních lamp však devatenáctá řada nabízí mnohem víc. Má co říct. A právě to jí dodává skutečnou sílu.
Případy detektiva Murdocha - 19. řada má premiéru na stanici Viasat Epic Drama 30. července ve 21:00 hodin.
zdroj: Viasat