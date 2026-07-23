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Čtvrtek, 23. července 2026, svátek má Libor

Konec M6 4K. Demo kanál Fransat UHD z nového TP

DNES! | redakce | tisk | názory

Fotbalový šampionát MS ve fotbale 2026 nedávno skončil. Uzavřen byl tím také i dočasný 4K kanál francouzské privátní televize M6. Ta nabízela svým divákům fotbalové přenosy v nejlepší možné technické kvalitě - v Ultra HD/4K.

Vysílání M6 4K mohli sledovat zákazníci francouzské platformy Fransat na satelitu Eutelsat 5 West B, kde bylo vysílání šířeno v transalpském paprsku, stejně jako všechny ostatní programy operátora.

Program M6 4K se vysílal na kmitočtu 11,554 GHz s vertikální polarizací. Vysílání bylo kryptováno systémem Viaccess a mohli jej přijímat pouze diváci s kartami Fransat.

Vedle konce M6 4K se na platformě Fransat změnila vysílací frekvence demonstračního kanálu Fransat Ultra HD. Ten se z původní frekvence 11,554 GHz přesunul na kmitočet 12,522 GHz. Vysílání je nadále zakódováno systémem Viaccess a určeno pouze pro zákazníky Fransatu. Ve stejném multiplexu se vysílají také veřejnoprávní programy France 2 UHD HDR a France 3 UHD HDR.

bývalé technické parametry - M6 4K, Fransat Ultra HD demo (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Eutelsat 5 West B 5°W), freq. 11,554 GHz, pol. V, SR 29950, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess

aktuální technické parametry - Fransat Ultra HD demo:

• Eutelsat 5 West B (5°W), freq. 12,522 GHz, pol. V, SR 29950, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess

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kanál CT1 20:10 MOST! (4/8)
20:50 Volha (4/5)
22:05 Okno do hřbitova
kanál CT2 20:00 Sandokan (1/6)
20:55 Sandokan (2/6)
22:00 Jesse Stone: Tenký led
kanál NOVA 20:20 Případy mimořádné Marty (6)
21:30 Farma Česko II (19)
22:35 Kriminálka Las Vegas X (5)
kanál PRIMA 20:15 Deník princezny
22:35 Are You The One? Česko
23:30 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Křtiny
21:55 Případ pro zvláštní skupinu (5)
23:15 Maigret (25)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
20:50 Cyranův ostrov (17, 18)
21:50 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Viera (8/9)
22:00 Komisár Montalbano
23:50 Vraždy vo Finistere
kanál DVOJKA 20:00 Žijem Dunajom
21:00 Vodný slalom - MS 2026
22:25 Fetiše socializmu
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Kukučka (16)
21:30 Rodinné prípady
22:20 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Území bílých králů (1/7)
21:25 Území bílých králů (2)
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