Konec M6 4K. Demo kanál Fransat UHD z nového TP

Konec M6 4K. Demo kanál Fransat UHD z nového TPDNES! | redakce | tisk | názory
Fotbalový šampionát MS ve fotbale 2026 nedávno skončil. Uzavřen byl tím také i dočasný 4K kanál francouzské privátní televize M6. Ta nabízela svým divákům fotbalové přenosy v nejlepší možné technické kvalitě - v Ultra HD/4K.
Vysílání M6 4K mohli sledovat zákazníci francouzské platformy Fransat na satelitu Eutelsat 5 West B, kde bylo vysílání šířeno v transalpském paprsku, stejně jako všechny ostatní programy operátora.
Program M6 4K se vysílal na kmitočtu 11,554 GHz s vertikální polarizací. Vysílání bylo kryptováno systémem Viaccess a mohli jej přijímat pouze diváci s kartami Fransat.
Vedle konce M6 4K se na platformě Fransat změnila vysílací frekvence demonstračního kanálu Fransat Ultra HD. Ten se z původní frekvence 11,554 GHz přesunul na kmitočet 12,522 GHz. Vysílání je nadále zakódováno systémem Viaccess a určeno pouze pro zákazníky Fransatu. Ve stejném multiplexu se vysílají také veřejnoprávní programy France 2 UHD HDR a France 3 UHD HDR.
bývalé technické parametry - M6 4K, Fransat Ultra HD demo (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Eutelsat 5 West B 5°W), freq. 11,554 GHz, pol. V, SR 29950, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess
aktuální technické parametry - Fransat Ultra HD demo:
• Eutelsat 5 West B (5°W), freq. 12,522 GHz, pol. V, SR 29950, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess