Niké liga opět komplet na Voyo, vybrané zápasy na TV Dajto

Niké liga opět komplet na Voyo, vybrané zápasy na TV DajtoDNES! | redakce | tisk | názory
Během posledního červencového vikendu startuje na Slovensku fotbalová Niké liga, kde je na programu úvodní kolo ročníku 2026/2027. Nejlepší slovenský fotbal bude i v další sezóně k dispozici živě nebo později ze záznamu exkluzivně na platformě Voyo.
Niké liga nabídne fanouškům i v nadcházející sezóně 2026/2027 bohatou porci nejméně 194 zápasů. Všechny z nich si budou moci vychutnat živě nebo kdykoli v archivu předplatitelé Voyo maximum. Soutěž pokračuje v nezměněném formátu, už na devátý titul v řadě bude chtít sáhnout úřadující šampion ŠK Slovan Bratislava, nováčkem je v tomto ročníku MFK Dukla Banská Bystrica, která se do ligy vrací po roční pauze.
Voyo přinese živě všechny zápasy snímané minimálně v 7-kamerovém standardu. Televizní duel na Dajto, nedělní Voyo zápas týdne, jakož i Zápas měsíce nabídnou ještě kvalitnější divácký zážitek. Součástí všech přenosů z Niké ligy je již stabilně systém VAR.
Oproti předešlé sezóně zůstávají hrací časy beze změny. V období od startu sezóny do poloviny října budou otevírat program každého kola duely hrané v sobotu od 18:00 hodin. Televizní zápas na TV Dajto bude mít nadále výkop ve 20:30 hodin a předcházet mu bude půlhodinové studio s moderátorem a experty. Prvním zápasem nové sezóny na TV Dajto bude souboj Podbrezové proti Zemplínu.
Nedělní zápasy na Voyo budou mít v úvodní části sezóny začátek v 17:00 hodin a 19:00 hodin, kdy kolo pravidelně uzavře Voyo zápas týdne. Na úvod nového ročníku jím bude tradiční souboj nováčka s mistrem, přičemž zápas mezi Banskou Bystricí a Slovanem Bratislava je tentokrát zároveň Zápasem měsíce. Vysílání na Voyo začne již v 18:30 hod., tradičně studiem přímo ze stadionu.
Komentátory zápasů budou i v nové sezóně stabilní tváře Niké ligy - Andrej Zvolenský, Marek Arpáš, Marián Červenka, Slávo Jurko, Stano Suvák, Miroslav Špaček a Pavol Pindjak. V roli expertů ve studiích či na místě jako spolukomentátoři se představí Stanislav Angelovič, Marek Sapara, Martin Mikulič, Juraj Piroska, Erik Grendel, Ladislav Molnár, Martin Poljovka, Erik Jendrišek, Juraj Ančic, Stanislav Velický, Blažej Vaščák a další bývalí úspěšní hráči či trenéři spjatí se slovenskou nejvyšší soutěží.
Program 1. kola Niké ligy 2026/2027:
* Sobota 25. 7. v 18:00 hod.: AS Trenčín - KFC Komárno (Voyo)
* Sobota 25. 7. v 18:00 hod.: FC Spartak Trnava - MFK Skalica (Voyo)
* Sobota 25. 7. v 20:30 hod.: FK Železiarne Podbrezová - MFK Zemplín Michalovce (Voyo, Dajto)
* Neděle 26. 7. v 17:00 hod.: MŠK Žilina - FC Košice (Voyo)
* Neděle 26. 7. v 17:00 hod.: MFK Ružomberok - FC DAC 1904 Dunajská Streda (Voyo)
• Neděle 26. 7. v 19:00 hod.: MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava (Voyo zápas týdne) - Zápas měsíce července
zdroj: Markíza