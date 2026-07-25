Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Sobota, 25. července 2026, svátek má Jakub

Srpen na Netflixu: Krvavá oběť či Úkryt nebo past

DNES! | redakce | tisk | názory

Srpnové novinky na Netflixu přinášejí pestrou směs napětí, emocí, humoru i velkých odhalení. Seriálové fanoušky vtáhne mrazivý krimi thriller Krvavá oběť a temné vyšetřování v tureckém hitu Hřbitov: 3. řada, zatímco legendární parta v Outer Banks: 5. řada vyrazí na nebezpečnou misi za pomstou.

Vztahová dramata přinesou nové řady seriálů Můj život s Walterovic kluky: 3.řada, zatímco o pořádnou dávku humoru se postará komedie Gumy, kam se podíváš. Filmové premiéry slibují mrazivou atmosféru v thrilleru Úkryt nebo past, napínavé drama podle skutečnosti Zatčení i tajemstvími opředené snímky Ztracená žena a Našeptávač, v němž se v hlavních rolích představí Robert De Niro a Adam Scott.

Dokumentární nabídka poodhalí zákulisí velkého byznysu v investigativních snímcích Trustor: Pozadí skandálu a Volný pád: Zúčtování s Boeingem. Na závěr filmovou knihovnu obohatí oblíbené licencované pecky - od velkolepého dobrodružství Robin Hood až po oscarový a inspirativní příběh Zrození šampióna.

Seriálové novinky
Srpnové seriálové novinky na Netflixu vám přinesou pořádnou nálož napětí, humoru i emocí. V napínavém thrilleru Krvavá oběť spojí detektiv síly se svým odcizeným otcem, aby dopadl vraha dvou policistů. Temné vyšetřování čeká i hrdiny krimi Hřbitov: 3. řada, kde inspektorka Önem pátrá po strůjci zlověstných balíčků terorizujících ženy v Turecku. Legendární parta v Outer Banks: 5. řada zase vyrazí pomstít smrt svého kamaráda a najít ukradené umělecké dílo.

Drama a vztahy prožijete v Můj život s Walterovic kluky: 3. řada, kde Jackie s rodinou čelí zdravotním problémům i nečekané návštěvě, a v seriálu Láska na ostří nože: 2. řada, která na Okinawu přivede japonské delikventy toužící po lásce i rvačkách. O humor se postará polská satira 1670: 3. řada s Janem Pawełem zachraňujícím svou šlechtickou čest, komedie Gumy, kam se podíváš: 3. řada o zachraňování krachujícího servisu a černá komedie Smrt s.r.o.: 4. řada, kde se rozhoří boj o křeslo šéfa pohřebního ústavu

Filmové novinky
Srpnové filmové novinky na Netflixu přinesou mrazivé napětí, rodinná dramata i nebezpečná tajemství. Thriller Úkryt nebo past v němž hraje Wagner Moura, vás uzavře s rodinou, která se z neznámého důvodu nemůže dostat z vlastního domu a při přežívání na zbytcích jídla se snaží odhalit děsivou sílu, jež je drží uvnitř. Na vlně napětí pokračuje i kriminální drama podle skutečných událostí Zatčení, v němž musí dva mexičtí policisté přežít poslední hodiny své služby poté, co zkřížili cestu bezohlednému kartelovému bossovi.

Mysteriózní drama Ztracená žena sleduje hrdinku s amnézií, která se vrací ke svému přepychovému životu, aby brzy zjistila, před jakým nebezpečím z něj původně utekla. Emotivní drama Neříkej hodně štěstí zase sleduje mladou Sophii, které radost z hlavní role ve školním muzikálu nečekaně překazí rodinné trable. Mrazivou tečku pak obstará mysteriózní thriller Našeptávač, ve kterém zoufalý vdovec požádá o pomoc svého odcizeného otce. Ten totiž v minulosti dostal za mříže sériového vraha, který je nyní zapletený do únosu jeho malého syna.

Dokumenty na Netflixu
Dokumentární nabídka Netflixu se v srpnu rozroste o strhující příběhy z prostředí velkého byznysu, sportu i korporátních tajemství. Napínavé finanční krimi Trustor: Pozadí skandálu vás vrátí do divokých 90. let k odhalení obřího podvodu kolem švédské investiční firmy pohledem samotných pamětníků. Fanoušky fotbalu potěší sportovní dokument MOURINHO, který zblízka mapuje neuvěřitelný vzestup slavného trenéra a jeho cestu za trofejemi v nejlepších klubech světa. Na závěr přinese mrazivé svědectví dokument Volný pád: Zúčtování s Boeingem, v němž whistlebloweři odhalují, jak snaha ušetřit a utajování informací vedly k tragickým leteckým nehodám

Pro nejmenší diváky
Rudá ryba, modrá ryba: 3. řada
Veselí kamarádi Rudá a Modrá prožívají radosti i strasti. Zamíří do zoo, kempují v přírodě, navštíví doktora a stihnou i spoustu dalšího.

Comedy Special
Kelsey Cook: Happy Hour
V tomto upřímném a chytrém stand-up speciálu rozebírá Kelsey Cook úzkosti z kocoviny (tzv. hangxiety), vrací se k noční můře z letadlového záchodu a dopodrobna popisuje, jaké to je randit s typickým ‚Chadem‘.

Licencovaná tvorba na Netflixu
Filmová knihovna Netflixu se v srpnu rozrůstá o nestárnoucí klasiky i dojemné příběhy! O skvělou zábavu se postará kultovní animovaný film Shrek, ve kterém se nevrlý obr s upovídaným oslíkem vydávají zachránit princeznu před drakem. Akci a dobrodružství přinese velkorozpočtový Robin Hood, který se vrací do Nottinghamu splnit slib umírajícímu příteli. Inspirativní drama podle skutečnosti Zrození šampióna ukáže dojemnou cestu mladíka bez domova, kterému bohatá rodina pomůže k hvězdné kariéře v americkém fotbale. A chybět nebude ani oblíbená komedie Co ta holka chce o energické Američance, která v Londýně hledá svého otce, jenž je ale upjatým britským politikem.

zdroj: Netflix

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima Sport začala testovat v multiplexu 24
Prima Sport začala testovat v multiplexu 24
Kdy a kde bude Prima sport k naladění na Skylinku
Kdy a kde bude Prima sport k naladění na Skylinku
Prima sport zahájí vysílání 17. srpna 2026
Prima sport zahájí vysílání 17. srpna 2026
Představujeme: Návrat k Telly
Představujeme: Návrat k Telly
Black FM v multiplexu COLOR DAB
Black FM v multiplexu COLOR DAB
Televizor v digitální době: lineární vysílání stále vede
Televizor v digitální době: lineární vysílání stále vede
MAGENTA TV: Novinka ve Videotéce, Spider-Man maraton i nový kanál Prima sport
MAGENTA TV: Novinka ve Videotéce, Spider-Man maraton i nový kanál Prima sport
Nejvíce čtenářů si myslí, že sporty by měly být na jednom místě
Nejvíce čtenářů si myslí, že sporty by měly být na jednom místě
Skylink přesunul Docubox na nový transpondér
Skylink přesunul Docubox na nový transpondér
JOJka přinese porci atraktivních fotbalových zápasů
JOJka přinese porci atraktivních fotbalových zápasů
26E: Nový televizní multiplex s HD programy
26E: Nový televizní multiplex s HD programy
Videoklipová Hi!t Music volně na pozici 1W
Videoklipová Hi!t Music volně na pozici 1W

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:05 Zázraky přírody
21:20 Chalupáři (2/11)
22:05 Všechnopárty
kanál CT2 20:00 Muž se železnou maskou
21:50 Ponorka
01:10 Dopamin: Jak aplikace klamou náš mozek
kanál NOVA 20:20 Godzilla x Kong: Nové impérium
22:40 Drive Angry
00:50 Policejní akademie 4: Občanská patrola
kanál PRIMA 20:15 Zákony vlka 2 (4)
21:30 Mordparta II (4)
22:40 Zabijákova žena & bodyguard
kanál SEZNAM 20:10 Labyrint 3 (7)
21:30 Křtiny
23:10 Místo činu: Schimanski (11)
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:00 Sejdeme se na Cibulce
21:50 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Winnetou
22:05 Neskoro večer
23:00 Sieň slávy
kanál DVOJKA 20:05 GEN.sk
20:25 Francúzska ruleta (1/4)
21:10 Francúzska ruleta (2/4)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:10 Susedia
21:50 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:25 Miluji Slovensko
00:10 Soudní síň - Nové případy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook