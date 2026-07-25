Srpen na Netflixu: Krvavá oběť či Úkryt nebo past

Srpen na Netflixu: Krvavá oběť či Úkryt nebo pastDNES! | redakce | tisk | názory
Srpnové novinky na Netflixu přinášejí pestrou směs napětí, emocí, humoru i velkých odhalení. Seriálové fanoušky vtáhne mrazivý krimi thriller Krvavá oběť a temné vyšetřování v tureckém hitu Hřbitov: 3. řada, zatímco legendární parta v Outer Banks: 5. řada vyrazí na nebezpečnou misi za pomstou.
Vztahová dramata přinesou nové řady seriálů Můj život s Walterovic kluky: 3.řada, zatímco o pořádnou dávku humoru se postará komedie Gumy, kam se podíváš. Filmové premiéry slibují mrazivou atmosféru v thrilleru Úkryt nebo past, napínavé drama podle skutečnosti Zatčení i tajemstvími opředené snímky Ztracená žena a Našeptávač, v němž se v hlavních rolích představí Robert De Niro a Adam Scott.
Dokumentární nabídka poodhalí zákulisí velkého byznysu v investigativních snímcích Trustor: Pozadí skandálu a Volný pád: Zúčtování s Boeingem. Na závěr filmovou knihovnu obohatí oblíbené licencované pecky - od velkolepého dobrodružství Robin Hood až po oscarový a inspirativní příběh Zrození šampióna.
Seriálové novinky
Srpnové seriálové novinky na Netflixu vám přinesou pořádnou nálož napětí, humoru i emocí. V napínavém thrilleru Krvavá oběť spojí detektiv síly se svým odcizeným otcem, aby dopadl vraha dvou policistů. Temné vyšetřování čeká i hrdiny krimi Hřbitov: 3. řada, kde inspektorka Önem pátrá po strůjci zlověstných balíčků terorizujících ženy v Turecku. Legendární parta v Outer Banks: 5. řada zase vyrazí pomstít smrt svého kamaráda a najít ukradené umělecké dílo.
Drama a vztahy prožijete v Můj život s Walterovic kluky: 3. řada, kde Jackie s rodinou čelí zdravotním problémům i nečekané návštěvě, a v seriálu Láska na ostří nože: 2. řada, která na Okinawu přivede japonské delikventy toužící po lásce i rvačkách. O humor se postará polská satira 1670: 3. řada s Janem Pawełem zachraňujícím svou šlechtickou čest, komedie Gumy, kam se podíváš: 3. řada o zachraňování krachujícího servisu a černá komedie Smrt s.r.o.: 4. řada, kde se rozhoří boj o křeslo šéfa pohřebního ústavu
Filmové novinky
Srpnové filmové novinky na Netflixu přinesou mrazivé napětí, rodinná dramata i nebezpečná tajemství. Thriller Úkryt nebo past v němž hraje Wagner Moura, vás uzavře s rodinou, která se z neznámého důvodu nemůže dostat z vlastního domu a při přežívání na zbytcích jídla se snaží odhalit děsivou sílu, jež je drží uvnitř. Na vlně napětí pokračuje i kriminální drama podle skutečných událostí Zatčení, v němž musí dva mexičtí policisté přežít poslední hodiny své služby poté, co zkřížili cestu bezohlednému kartelovému bossovi.
Mysteriózní drama Ztracená žena sleduje hrdinku s amnézií, která se vrací ke svému přepychovému životu, aby brzy zjistila, před jakým nebezpečím z něj původně utekla. Emotivní drama Neříkej hodně štěstí zase sleduje mladou Sophii, které radost z hlavní role ve školním muzikálu nečekaně překazí rodinné trable. Mrazivou tečku pak obstará mysteriózní thriller Našeptávač, ve kterém zoufalý vdovec požádá o pomoc svého odcizeného otce. Ten totiž v minulosti dostal za mříže sériového vraha, který je nyní zapletený do únosu jeho malého syna.
Dokumenty na Netflixu
Dokumentární nabídka Netflixu se v srpnu rozroste o strhující příběhy z prostředí velkého byznysu, sportu i korporátních tajemství. Napínavé finanční krimi Trustor: Pozadí skandálu vás vrátí do divokých 90. let k odhalení obřího podvodu kolem švédské investiční firmy pohledem samotných pamětníků. Fanoušky fotbalu potěší sportovní dokument MOURINHO, který zblízka mapuje neuvěřitelný vzestup slavného trenéra a jeho cestu za trofejemi v nejlepších klubech světa. Na závěr přinese mrazivé svědectví dokument Volný pád: Zúčtování s Boeingem, v němž whistlebloweři odhalují, jak snaha ušetřit a utajování informací vedly k tragickým leteckým nehodám
Pro nejmenší diváky
Rudá ryba, modrá ryba: 3. řada
Veselí kamarádi Rudá a Modrá prožívají radosti i strasti. Zamíří do zoo, kempují v přírodě, navštíví doktora a stihnou i spoustu dalšího.
Comedy Special
Kelsey Cook: Happy Hour
V tomto upřímném a chytrém stand-up speciálu rozebírá Kelsey Cook úzkosti z kocoviny (tzv. hangxiety), vrací se k noční můře z letadlového záchodu a dopodrobna popisuje, jaké to je randit s typickým ‚Chadem‘.
Licencovaná tvorba na Netflixu
Filmová knihovna Netflixu se v srpnu rozrůstá o nestárnoucí klasiky i dojemné příběhy! O skvělou zábavu se postará kultovní animovaný film Shrek, ve kterém se nevrlý obr s upovídaným oslíkem vydávají zachránit princeznu před drakem. Akci a dobrodružství přinese velkorozpočtový Robin Hood, který se vrací do Nottinghamu splnit slib umírajícímu příteli. Inspirativní drama podle skutečnosti Zrození šampióna ukáže dojemnou cestu mladíka bez domova, kterému bohatá rodina pomůže k hvězdné kariéře v americkém fotbale. A chybět nebude ani oblíbená komedie Co ta holka chce o energické Američance, která v Londýně hledá svého otce, jenž je ale upjatým britským politikem.
zdroj: Netflix