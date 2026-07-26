Srpen na kanálech Viasatu: Nejdrsnější věznice Ameriky či pořady o sopkách

Srpen na kanálech Viasatu: Nejdrsnější věznice Ameriky či pořady o sopkáchDNES! | redakce | tisk | názory
Srpen je měsícem letních dobrodružství, cestování a zaslouženého odpočinku. Když zrovna nebudete objevovat nová místa, připravil pro vás provozovatel kanálů Viasat pestrou nabídku příběhů, které vás zavedou za hranice známého - od nevyřešených záhad přes skutečné kriminální případy až po fascinující kapitoly historie a sílu přírody.
Vydáte se po stopách nevysvětlitelných jevů, nahlédnete do světa, kde digitální stopy pomáhají odhalovat pachatele, a prozkoumáte nová zjištění o jedné z nejzáhadnějších civilizací historie. Nebude chybět ani pohled na ničivou sílu aktivních sopek a syrovou realitu prostředí, kde každé rozhodnutí může znamenat rozdíl mezi klidem a chaosem.
Viasat Epic Drama pokračuje s další sérii natočené dle skutečných událostí Projektu Blue Book. Geniální astrofyzik dr. J. Allen Hynek je s kapitánem Michaelem Quinnem zapojen do přísně tajného programu. Uvědomí si, že se ocitl ve středu nebezpečného ututlávání pravdy. Na pozadí studené války a atomové éry se odehrává napínavý seriál inspirovaný skutečným programem Project Blue Book amerického letectva, který byl zaměřen na vyšetřování UFO. Geniální astrofyzik dr. J. Allen Hynek je s kapitánem Michaelem Quinnem zapojen do přísně tajného programu. Dr. Hynek se pokouší přijít na kloub řadě záhadných pozorování. Brzy mu však dojde, že se ocitl ve středu rozsáhlého a nebezpečného pokusu o ututlání pravdy, díky němuž se on sám i jeho nejbližší ocitnou v nebezpečí.
Projekt modrá kniha, od 3. srpna každé pondělí ve 21:00.
Viasat True Crime zkoumá temné propojení mezi sociálními médii a skutečným zločinem. Sleduje online stopy, kdy detektivové používají digitální důkazy k odhalení zločinu a sjednání spravedlnosti. Tento seriál zkoumá temné propojení sociálních médií a skutečných zločinů, kde se virtuální svět stává jevištěm pro vraždu, vyšetřování i spravedlnost. Začíná první stopou - lajkem, příspěvkem, tweetem nebo komentářem a odhaluje řetězec událostí, které poté vedly k tragickému zločinu. Druhé dějství se ponoří do vyšetřování a sleduje policisty i internetové detektivy, jak dešifrují digitální stopy a skládají dohromady mozaiku událostí. V závěrečném dějství se dostává ke slovu spravedlnost, když důkazy ze sociálních médií odhalí pachatele. Propojením dramatu a skutečných záhad zjistíme, jak digitální éra mění způsob hledání pravdy.
Hashtag: Vražda, od pondělí 3. srpna každé pondělí až pátek ve 21:00 hodin.
Viasat History ví, že mayská království vedla války, což mimo jiné vedlo k jejich úpadku. Teotihuacán, Calakmul, Tikal, Palenque, Chichén Itzá, Naachtun. Tato archeologická naleziště patří k největším divům mayské civilizace. Historie Mayů byla zapomenuta, dokud nebyly v 19. století odkryty první ruiny. Od té doby se generace archeologů pokoušejí poskládat jejich příběh a odhalit tajemství jejich náhlého zmizení. V posledních pěti letech umožnily technologické průlomy, zejména v oblasti LIDARu, učinit mayským archeologům nebývalé pokroky. Nedávné objevy prozrazují, že jejich království vedla války. Navíc se zdá, že právě válka vedla k jejich pádu.
Mayové - válka pěti království, od pondělí 3. srpna do čtvrtka 6. srpna každý den v 18:45 hodin.
Viasat Nature se zaměří na aktivní sopky po celém světě, které by mohly kdykoli vybuchnout a způsobit masivní zkázu. Vulkanologové neúnavně pracují na tom, aby zabránili další katastrofické erupci. Na světě se nachází přes 1 600 aktivních sopek, které mohou kdykoli vybuchnout, způsobit masivní zkázu a připravit o život tisíce lidí. Patří mezi ně Mount Rainier poblíž Seattlu ve Spojených státech amerických, Flegrejská pole a Vesuv v Itálii i Pinatubo a Krakatoa v Indonésii. Jde o nejaktivnější sopky na světě a odborníci se obávají nejhoršího, pokud by vybuchly. Vulkanologové se neúnavně snaží předvídat nebezpečí a zabránit další katastrofické erupci.
Nejnebezpečnější sopky: svět v pohotovosti, v pátek 7. srpna v 19:00 hodin jako součást srpnového pásma pořadů o sopkách.
Viasat Explore se podívá na další sérii, která nás zavede do centra dění v nejdrsnějších amerických nápravných zařízeních. Každá epizoda zachycuje každodenní tlaky a skutečnou realitu těch, kteří zde pracují a kteří jsou zde umístěni. Tento seriál nás zavede přímo do přední linie nejtěžších amerických nápravných zařízení. Každá epizoda se zaměřuje na jedno konkrétní vězení, kde jsou nainstalovány kamery, jež v reálném čase po dlouhou dobu zachycují každodenní tlaky a skutečnou realitu těch, kteří zde pracují, i těch, kteří jsou zde umístěni. Jediný chybný krok může vyústit v násilí, které ohrozí dozorce, vězně i samotné zařízení. Díky bezprecedentnímu přístupu budeme svědky toho, jak se rozhodnutí vedení šíří napříč všemi vězeňskými bloky. Události se odehrávají přímo před našima očima a nabízejí nezkreslený pohled na systém, jenž je pod neustálým tlakem.
Nejdrsnější věznice Ameriky, od pondělí 10. srpna každé pondělí až pátek ve 21:00 hodin.
zdroj: Viasat