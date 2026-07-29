Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 29. července 2026, svátek má Marta

Ukrajinská Super+ se vrací na satelit

DNES! | redakce | tisk | názory

Populární ukrajinská televizní stanice Super+ je opět šířena přes satelit pro individuální příjem. Za distribucí stanice tentokrát nestojí vysílatel ale provozovatel satelitní placené televize.

Volně vysílaný kanál Super+ společnosti StarLightMedia (SLM) se donedávna vysílal z DVB-S2 multiplexu na satelitu Astra 4A, na kmitočtu 12,073 GHz. Tato distribuce byla v minulých dnech ukončena a nahrazena barevnými pruhy.

Program Super+ tak pokračoval v ostatních distribučních platformách - tedy v ukrajinském pozemním DVB-T2 multiplexu (distribuční trasa je na satelitu Eutelsat 9B) a dále u kabelových a IPTV/OTT operátorů.

Netrvalo dlouho a kanál Super+ se vrátil na stejný satelit, jen na jinou vysílací frekvenci. Stanice se stala součástí programové nabídky tamní placené televize Viasat Ukraine a signál je nyní určen výhradně pro abonenty této platformy.

Super+ vysílá od prosince 2024 a vysílá kultovní komedie a sitcomy a oblíbenou klasiku.

technické parametry - Super+:

• Astra 4A (4,8°E), freq. 11,766 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Verimatrix

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima Sport začala testovat v multiplexu 24
Prima Sport začala testovat v multiplexu 24
Kdy a kde bude Prima sport k naladění na Skylinku
Kdy a kde bude Prima sport k naladění na Skylinku
Prima sport zahájí vysílání 17. srpna 2026
Prima sport zahájí vysílání 17. srpna 2026
Prima sport odstartuje 17. srpna. Naváže na stanici Sporty TV
Prima sport odstartuje 17. srpna. Naváže na stanici Sporty TV
Představujeme: Návrat k Telly
Představujeme: Návrat k Telly
MAGENTA TV: Novinka ve Videotéce, Spider-Man maraton i nový kanál Prima sport
MAGENTA TV: Novinka ve Videotéce, Spider-Man maraton i nový kanál Prima sport
Televizor v digitální době: lineární vysílání stále vede
Televizor v digitální době: lineární vysílání stále vede
Nejvíce čtenářů si myslí, že sporty by měly být na jednom místě
Nejvíce čtenářů si myslí, že sporty by měly být na jednom místě
Skylink přesunul Docubox na nový transpondér
Skylink přesunul Docubox na nový transpondér
JOJka přinese porci atraktivních fotbalových zápasů
JOJka přinese porci atraktivních fotbalových zápasů
26E: Nový televizní multiplex s HD programy
26E: Nový televizní multiplex s HD programy
Skylink: Slovenská TV8 (TV Osem) z nové frekvence
Skylink: Slovenská TV8 (TV Osem) z nové frekvence

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Doktor Martin (10/16)
22:00 Kdyby radši hořelo
kanál CT2 20:00 Fantomas
21:45 Loft
23:30 Hitler
kanál NOVA 20:20 Extrémní proměny Slovensko
22:10 Farma Česko II (22)
23:15 Kriminálka Las Vegas X (8)
kanál PRIMA 20:15 Polda VI (5)
21:30 Show Jana Krause
22:35 Are You The One? Česko
kanál SEZNAM 20:10 Strážmistr Topinka (10)
21:10 Vinnetou: Tajemství Stříbrného jezera
23:10 Maigret (29)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Talkshow Tomáše Magnuska
21:45 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy na Lérinských ostrovoch
22:05 Chuť zločinu
23:37 Astrid a Raphaëlle III
kanál DVOJKA 20:10 Špióni v oceáne (1/4)
21:00 Špióni v oceáne (2/4)
21:55 Vzbura oceánov
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože II.
22:05 Utajený šéf II.
23:40 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Miluji Slovensko
22:00 Mami, ožeň mě!
23:30 Doktor z hor I. (2)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook