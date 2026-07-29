Ukrajinská Super+ se vrací na satelit

Ukrajinská Super+ se vrací na satelitDNES! | redakce | tisk | názory
Populární ukrajinská televizní stanice Super+ je opět šířena přes satelit pro individuální příjem. Za distribucí stanice tentokrát nestojí vysílatel ale provozovatel satelitní placené televize.
Volně vysílaný kanál Super+ společnosti StarLightMedia (SLM) se donedávna vysílal z DVB-S2 multiplexu na satelitu Astra 4A, na kmitočtu 12,073 GHz. Tato distribuce byla v minulých dnech ukončena a nahrazena barevnými pruhy.
Program Super+ tak pokračoval v ostatních distribučních platformách - tedy v ukrajinském pozemním DVB-T2 multiplexu (distribuční trasa je na satelitu Eutelsat 9B) a dále u kabelových a IPTV/OTT operátorů.
Netrvalo dlouho a kanál Super+ se vrátil na stejný satelit, jen na jinou vysílací frekvenci. Stanice se stala součástí programové nabídky tamní placené televize Viasat Ukraine a signál je nyní určen výhradně pro abonenty této platformy.
Super+ vysílá od prosince 2024 a vysílá kultovní komedie a sitcomy a oblíbenou klasiku.
technické parametry - Super+:
• Astra 4A (4,8°E), freq. 11,766 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Verimatrix