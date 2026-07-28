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Polsko podpoří program IRIS2

DNES! | redakce | tisk | názory

Satelitní operátor Eutelsat oznámil podpis memoranda o porozumění (MoU) s Polskem na prohloubení spolupráce na podporu budoucí bezpečné infrastruktury satelitní komunikace v Evropě v rámci programu IRIS².

Memorandum o porozumění podepsali ve Varšavě Jean-François Fallacher, generální ředitel společnosti Eutelsat, a Tomasz Szymański, státní tajemník Ministerstva vnitra a správy Polské republiky, během slavnostního ceremoniálu, kterého se zúčastnili Andrius Kubilius, evropský komisař pro obranu a vesmír, a Marcin Kierwiński, ministr vnitra a správy Polské republiky. Podepsání představuje další důležitý milník v implementaci programu IRIS² a odráží společný závazek Polska, společnosti Eutelsat a Evropské unie k posílení bezpečných, odolných a suverénních schopností evropských satelitních konektivit.

Memorandum o porozumění doplňuje dohodu podepsanou při stejné příležitosti mezi Evropskou komisí a Polskou republikou o dodatečných investicích Polska do programu IRIS². Tyto dohody společně posilují příspěvek Polska k evropskému stěžejnímu programu bezpečné konektivity a kombinují zvýšené finanční investice s konkrétní průmyslovou a provozní spoluprací.

Memorandum o porozumění odráží společnou ambici společností Eutelsat a Polsko posílit bezpečné a suverénní možnosti propojení Evropy, přispět k technologickému vůdčímu postavení a strategické autonomii Evropy a podpořit další rozvoj polského vesmírného ekosystému.

V rámci dohody budou Eutelsat a polské instituce spolupracovat na rozvoji bezpečné družicové komunikace v Evropě se zvláštním zaměřením na nasazení a budoucí vývoj části konstelace IRIS², která se nachází na nízké oběžné dráze Země (LEO).

V rámci této spolupráce poskytne Eutelsat polským vesmírným společnostem přístup ke svým zařízením pro testování a validaci uživatelských terminálů IRIS², což pomůže urychlit inovace a podpoří integraci polského průmyslu do evropského ekosystému bezpečného propojení.

Strany rovněž hodlají prozkoumat možnost poskytnutí až 2 Gb/s rezervované a prioritní kapacity OneWeb na nízké oběžné dráze (LEO) nad Polskem před uvedením IRIS² do provozu s cílem uzavřít obchodní dohodu do června 2027. Využitím operační sítě OneWeb na nízké oběžné dráze (LEO) by Polsko mělo před uvedením IRIS² do provozu výhodu odolné satelitní konektivity s nízkou latencí, což by poskytlo efektivní most k budoucímu evropskému suverénnímu a bezpečnému systému konektivity.

Jean-François Fallacher, generální ředitel společnosti Eutelsat, uvedl: „Bezpečná konektivita na nízké oběžné dráze (LEO) se stala pro Evropu strategickou schopností. Jsme potěšeni, že můžeme posílit naše partnerství s Polskem prostřednictvím tohoto memoranda o porozumění, které odráží náš společný závazek k evropské nové generaci bezpečné satelitní komunikace. Kombinací dnešních provozních schopností OneWebu s budoucím potenciálem IRIS² vytváříme hmatatelné výhody pro Polsko a zároveň pomáháme budovat bezpečnou konektivitu a architekturu Evropy.“

Memorandum o porozumění je součástí realizace polské účasti v programu Evropské unie pro bezpečné připojení a dále posiluje roli společnosti Eutelsat v konsorciu SpaceRISE, kde vede nasazení a provoz komponenty konstelace IRIS² na nízké oběžné dráze Země (LEO).

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