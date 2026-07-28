Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 28. července 2026, svátek má Viktor

Talkshow 7 pádů Honzy Dědka se stěhuje na Televizi Seznam

DNES! | redakce | tisk | názory

Populární talk show 7 pádů Honzy Dědka se stěhuje na jinou televizní stanici. Pořad, který od roku 2020 do června letošního roku vysílala TV Prima, se od září 2026 bude vysílat na celoplošné Televizi Seznam.

Diváky čeká nejen roky osvědčený formát a známí hosté, ale také významná novinka. Pořad se přesouvá do pražského Divadla Metro, kde pro tuto příležitost vznikla i zbrusu nová scéna.

Honza Dědek (zdroj foto: Martin Dědek/Televize Seznam)
▲ Honza Dědek (zdroj foto: Martin Dědek/Televize Seznam)

Od září budou moci diváci opět pravidelně sledovat rozhovory s osobnostmi českého kulturního, společenského i sportovního života napříč generacemi i profesemi. Nová etapa pořadu je spojena se stěhováním do Divadla Metro. Zásadní proměnou prošla i samotná vizuální podoba pořadu. Zcela nová scéna vznikala s cílem zachovat intimní atmosféru talkshow a zároveň reflektovat místo, kde vzniká.

To nejdůležitější zůstává stejné - zajímaví hosté, nečekané momenty a příjemná atmosféra, kterou se snažíme vytvářet už řadu let,“ říká moderátor Honza Dědek.

Televize Seznam od podzimu rozšíří své programové schéma o vlastní tvorbu. Ta doplní stávající nabídku oblíbených českých filmů, seriálů a detektivních titulů, na nichž televize dlouhodobě staví svou programovou nabídku.

Na podzim našim divákům nabídneme ještě více kvalitní české a zahraniční zábavy - od filmů a seriálů až po oblíbené kriminální příběhy. Zařazení talkshow 7 pádů Honzy Dědka představuje významný milník v rámci vlastní tvorby Televize Seznam. Věříme, že právě originální český obsah bude pro naše diváky dalším důvodem, proč se k nám pravidelně vracet,“ říká Ivan Mikula, ředitel Televize Seznam a rádií.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima Sport začala testovat v multiplexu 24
Prima Sport začala testovat v multiplexu 24
Kdy a kde bude Prima sport k naladění na Skylinku
Kdy a kde bude Prima sport k naladění na Skylinku
Prima sport zahájí vysílání 17. srpna 2026
Prima sport zahájí vysílání 17. srpna 2026
Představujeme: Návrat k Telly
Představujeme: Návrat k Telly
Black FM v multiplexu COLOR DAB
Black FM v multiplexu COLOR DAB
MAGENTA TV: Novinka ve Videotéce, Spider-Man maraton i nový kanál Prima sport
MAGENTA TV: Novinka ve Videotéce, Spider-Man maraton i nový kanál Prima sport
Televizor v digitální době: lineární vysílání stále vede
Televizor v digitální době: lineární vysílání stále vede
Nejvíce čtenářů si myslí, že sporty by měly být na jednom místě
Nejvíce čtenářů si myslí, že sporty by měly být na jednom místě
Skylink přesunul Docubox na nový transpondér
Skylink přesunul Docubox na nový transpondér
JOJka přinese porci atraktivních fotbalových zápasů
JOJka přinese porci atraktivních fotbalových zápasů
26E: Nový televizní multiplex s HD programy
26E: Nový televizní multiplex s HD programy
Skylink: Slovenská TV8 (TV Osem) z nové frekvence
Skylink: Slovenská TV8 (TV Osem) z nové frekvence

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová IX
21:05 Četnické humoresky (29/39)
22:35 Komici na jedničku
kanál CT2 20:00 Sandokan (3/6)
21:00 Sandokan (4/6)
21:55 Tajnosti Paříže
kanál NOVA 20:20 Případy mimořádné Marty (7)
21:30 Farma Česko II (21)
22:30 Kriminálka Las Vegas X (7)
kanál PRIMA 20:15 Zápisník alkoholičky
22:10 Are You The One? Česko
23:05 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Případ pro zvláštní skupinu (6)
21:30 Labyrint 3 (7)
22:50 Maigret (28)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Sejdeme se na Cibulce
21:45 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Astrid a Raphaëlle III
21:20 Astrid a Raphaëlle III
22:20 Vrchný inšpektor Banks
kanál DVOJKA 20:10 Christian Dior, elegancia strateného raja
21:05 Paco Rabanne, polstoročie extravagancie
21:55 Príbeh v dejinách (7/8)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Kukučka (18)
21:30 Rodinné prípady
22:15 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Mámy na nože
22:05 A jsme tady
23:25 Doktor z hor I. (1/15)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook