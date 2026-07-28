Talkshow 7 pádů Honzy Dědka se stěhuje na Televizi Seznam

Talkshow 7 pádů Honzy Dědka se stěhuje na Televizi SeznamDNES! | redakce | tisk | názory
Populární talk show 7 pádů Honzy Dědka se stěhuje na jinou televizní stanici. Pořad, který od roku 2020 do června letošního roku vysílala TV Prima, se od září 2026 bude vysílat na celoplošné Televizi Seznam.
Diváky čeká nejen roky osvědčený formát a známí hosté, ale také významná novinka. Pořad se přesouvá do pražského Divadla Metro, kde pro tuto příležitost vznikla i zbrusu nová scéna.
Od září budou moci diváci opět pravidelně sledovat rozhovory s osobnostmi českého kulturního, společenského i sportovního života napříč generacemi i profesemi. Nová etapa pořadu je spojena se stěhováním do Divadla Metro. Zásadní proměnou prošla i samotná vizuální podoba pořadu. Zcela nová scéna vznikala s cílem zachovat intimní atmosféru talkshow a zároveň reflektovat místo, kde vzniká.
„
To nejdůležitější zůstává stejné - zajímaví hosté, nečekané momenty a příjemná atmosféra, kterou se snažíme vytvářet už řadu let,“ říká moderátor Honza Dědek.
Televize Seznam od podzimu rozšíří své programové schéma o vlastní tvorbu. Ta doplní stávající nabídku oblíbených českých filmů, seriálů a detektivních titulů, na nichž televize dlouhodobě staví svou programovou nabídku.
„
Na podzim našim divákům nabídneme ještě více kvalitní české a zahraniční zábavy - od filmů a seriálů až po oblíbené kriminální příběhy. Zařazení talkshow 7 pádů Honzy Dědka představuje významný milník v rámci vlastní tvorby Televize Seznam. Věříme, že právě originální český obsah bude pro naše diváky dalším důvodem, proč se k nám pravidelně vracet,“ říká Ivan Mikula, ředitel Televize Seznam a rádií.