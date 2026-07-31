S4C končí v SD, přelaďte na HD verzi

S4C končí v SD, přelaďte na HD verziDNES! | redakce | tisk | názory
Velšský televizní kanál S4C se chystá ukončit zastaralou distribuci v klasickém SD rozlišení v kodeku MPEG-2 na satelitu Astra 2E. Tentýž volně vysílaný ( FTA) program si diváci mohou naladit v lepší technické kvalitě - v HD.
S4C ukončí v pondělí 3. srpna 2026 distribuci v SD rozlišení poskytovanou na satelitu Astra 2E, na kmitočtu 11,426 GHz s vertikální polarizací. Tentýž program v lepší technické kvalitě je poskytován ze stejného DVB-S2 multiplexu. Stačí tedy na přijímači vyhledat S4C HD.
Multiplex s program S4C se vysílá z britského paprsku. Vysílání je nasměrováno na britské ostrovy. Ve střední Evropě je signál již poměrně slabý a příjem možný jen s parabolami větších rozměrů. Příjmové podmínky se liší podle lokality příjmu.
S4C se tak zařadí mezi vysílatele jako je BBC či ITV, které již ukončily simulcast - tedy souběžnou distribuci v SD a HD rozlišení, která měla za cíl umožnit divákům s novějšími přijímači sledovat pořady v lepší technické kvalitě a domácnostem se staršími přijímači byla proto poskytována původní distribuce. S ohledem na skutečnost, že již proběhla výměna přijímacího zařízení u všech domácností za nové, postrádala SD distribuce již svůj smysl.
technické parametry - S4C HD:
• Astra 2E (28,2°E), freq. 11,426 GHz, pol. V, SR 29500, FEC 8/9, DVB-S2/QPSK, FTA