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SledovaniTV zařadí Prima sport

DNES! | redakce | tisk | názory

SledovaniTV rozšíří svou programovou nabídku o nový sportovní kanál Prima sport. Stanice nabídne fanouškům živé přenosy z fotbalu, hokeje, florbalu, volejbalu i dalších sportů.

Součástí vysílání bude také vlastní sportovní zpravodajství a tematické magazíny. Prima Sport bude součástí všech nabízených balíčků ode dne spuštění vysílání, tedy 17. srpna.

Naším cílem je dlouhodobě zpřístupňovat atraktivní televizní obsah co nejširšímu okruhu diváků. Jsme proto rádi, že se nám podařilo vyjednat zařazení Prima Sport do všech programových balíčků. Naši zákazníci tak budou moci sledovat nový sportovní obsah bez ohledu na to, jaký balíček využívají,“ říká marketingový ředitel SledovaniTV Lukáš Pazourek.

Ještě před oficiálním startem vysílání, který je naplánován na 17. srpna, nabídne SledovaniTV svým zákazníkům mimořádnou ochutnávku. Kanál Prima Sport bude dostupný už v úterý 11. srpna, kdy odvysílá odvetné utkání 3. předkola Ligy mistrů UEFA mezi Olympique Lyon a AC Sparta Praha. Diváci tak budou moci sledovat rozhodující souboj o postup do další fáze prestižní evropské soutěže.

Zařazení Prima Sport navazuje na dlouhodobou strategii SledovaniTV rozšiřovat sportovní nabídku o atraktivní obsah z domácích i zahraničních soutěží. Díky široké dostupnosti nové stanice získají zákazníci další možnost sledovat živé sportovní přenosy v rámci své stávající televizní služby.

zdroj: SledovaniTV

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TV program

kanál CT1 20:05 Vladimír Páral pohledem Igora Chauna
20:20 Místo zločinu Ostrava (6/13)
21:20 Doktor Martin (13/16)
kanál CT2 20:00 Četník ze Saint Tropez
21:40 Katapult
23:15 Vězeň (6/6)
kanál NOVA 20:20 Specialisté (165)
21:25 Specialisté (166)
22:35 Kriminálka Las Vegas X (13)
kanál PRIMA 20:15 Polda V (14)
21:30 Dobrodružství kriminalistiky (8)
22:35 Kriminálka Kraj II (9)
kanál SEZNAM 20:10 Škola zlodějů
22:10 Sherlock Holmes: Poslední upír
00:25 Maigret (37)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Vím, že nic nevím
21:45 Vít Olmer: Den s Jiřím Krampolem
kanál JEDNOTKA 20:30 Spoveď hochštaplera Felixa Krulla
22:20 Bezpečné Slovensko
22:40 Alice Neversová
kanál DVOJKA 20:10 Lietajúce objekty - štátne tajomstvo
21:05 Pátranie: Ženy vo vede
22:10 Hľadanie lásky (1/3)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky II. (10)
21:45 Druhá šanca III. (14)
23:15 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Doktor z hor I. (5)
21:20 Doktor z hor I. (6)
22:25 Requiem pro panenku

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