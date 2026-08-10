SledovaniTV zařadí Prima sport

SledovaniTV zařadí Prima sportDNES! | redakce | tisk | názory
SledovaniTV rozšíří svou programovou nabídku o nový sportovní kanál Prima sport. Stanice nabídne fanouškům živé přenosy z fotbalu, hokeje, florbalu, volejbalu i dalších sportů.
Součástí vysílání bude také vlastní sportovní zpravodajství a tematické magazíny. Prima Sport bude součástí všech nabízených balíčků ode dne spuštění vysílání, tedy 17. srpna.
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Naším cílem je dlouhodobě zpřístupňovat atraktivní televizní obsah co nejširšímu okruhu diváků. Jsme proto rádi, že se nám podařilo vyjednat zařazení Prima Sport do všech programových balíčků. Naši zákazníci tak budou moci sledovat nový sportovní obsah bez ohledu na to, jaký balíček využívají,“ říká marketingový ředitel SledovaniTV Lukáš Pazourek.
Ještě před oficiálním startem vysílání, který je naplánován na 17. srpna, nabídne SledovaniTV svým zákazníkům mimořádnou ochutnávku. Kanál Prima Sport bude dostupný už v úterý 11. srpna, kdy odvysílá odvetné utkání 3. předkola Ligy mistrů UEFA mezi Olympique Lyon a AC Sparta Praha. Diváci tak budou moci sledovat rozhodující souboj o postup do další fáze prestižní evropské soutěže.
Zařazení Prima Sport navazuje na dlouhodobou strategii SledovaniTV rozšiřovat sportovní nabídku o atraktivní obsah z domácích i zahraničních soutěží. Díky široké dostupnosti nové stanice získají zákazníci další možnost sledovat živé sportovní přenosy v rámci své stávající televizní služby.
zdroj: SledovaniTV