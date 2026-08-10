Evropské šampionáty i domácí soutěže na ČT Sport

Evropské šampionáty i domácí soutěže na ČT SportDNES! | redakce | tisk | názory
Česká televize nabídne od 10. srpna přímé přenosy z evropských a světových šampionátů i domácích soutěží. Diváky jimi provede kontinuální studio ČT sport, které během celého dne nabídne aktuální výsledky, nejdůležitější momenty, reportáže, rozhovory i komentáře expertů.
Program ČT sport v týdnu od 10. srpna přinese přímé přenosy z mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu, evropského šampionátu v plavání v Paříži, mistrovství Evropy ve sportovní gymnastice v Záhřebu nebo světového šampionátu v jezdectví v Cáchách.
Chybět nebudou ani další významné domácí i zahraniční sportovní události jako jsou závody v silniční cyklistice Czech Tour, start nejvyšší české fotbalové ligy žen Fortuna ligy, mezinárodní závody ve vodním slalomu v Troji nebo triatlonový Ironman v Hradci Králové.
Ve vysílání ČT sport budou i přenosy a zpravodajství z golfu, motorismu nebo dostihů. Součástí programu bude také ohlédnutí za víkendovým kolem fotbalové Chance Národní ligy v pořadu Dohráno.
Jubilejní 500. díl Volejbalového magazínu se zaměří na přípravy mistrovství Evropy volejbalistek v Brně, které ČT sport začne vysílat od 21. srpna.
zdroj: ČT