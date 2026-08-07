Šestá řada show Love Island Česko a Slovensko startuje 7. září

Šestá řada show Love Island Česko a Slovensko startuje 7. září2dny | redakce | tisk | názory
Česko-slovenská seznanovací reality show Love Island Česko & Slovensko vstupuje do své šesté série. Nová „srdíčka“, horká pokušení, nečekané zvraty i ještě větší vliv diváků na dění ve vile slibují další vzrušující cestu za láskou.
Už v pondělí 7. září odstartuje na Oneplay v Česku a Voyo na Slovensku šestá série oblíbené seznamovací reality show Love Island Česko & Slovensko. Do nové vily na Kanárských ostrovech vstoupí desítka mladých single „srdíček“, kteří budou hledat svou životní lásku. Diváci se mohou těšit na romantická rande, silné emoce, nečekané zvraty i horká pokušení.
O slunce, moře, dobrou náladu a horká pokušení rozhodně nebude nouze. Nová sezóna Love Islandu nabídne nejen nové tváře a silné příběhy lásky, ale i množství překvapení, která zamíchají vztahy ve vile tak jako nikdy předtím.
I v nadcházející sezóně budou o osudu soutěžících ve velké míře rozhodovat diváci. Nově získají dokonce ještě větší vliv než v předchozích sezónách. Prostřednictvím mobilní aplikace budou častěji zasahovat do dění ve vile a ovlivňovat osudy jednotlivých „srdíček“.
Na cestě za láskou bude „srdíčka“ opět doprovázet Zorka Hejdová.
Letošní série přinese opět několik zajímavých novinek. Kromě nového prostoru ve vile přinese i nové herní mechanismy a sérii situací, ve kterých budou muset „srdíčka“ ukázat, co je pro ně skutečně důležité.
Ani letos nebude chybět oblíbený bonusový pořad Love Cast, který divákům nabídne exkluzivní pohled do zákulisí Love Islandu. Přímo z ostrova se v něm budou hlásit čerství novomanželé Kiki a Trabo, kteří se zaměří na největší události ve vile, nabídnou zákulisní informace, rozhovory i své pohledy na dění mezi „srdíčky“. Love Cast přinese fanouškům ještě více obsahu a umožní jim být Love Islandu blíže než kdykoli předtím.
zdroj: Nova