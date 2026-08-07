Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Neděle, 9. srpna 2026, svátek má Roman

Nejdrsnější věznice Ameriky na Viasat Explore

2dny | redakce | tisk | názory

Letos v srpnu přináší Viasat Explore syrovou dokumentární sérii s vysokým napětím, která diváky zavede do každodenního boje o kontrolu v nejtvrdších amerických věznicích.

Nejdrsnější věznice Ameriky (1. řada, 8 × 60 minut) nabízí jedinečný pohled za zdi některých z nejvíce přetížených nápravných zařízení ve Spojených státech. Přeplněné cely, nedostatek personálu, napětí mezi gangy a neustálá hrozba násilí proměňují každou službu v náročnou zkoušku zkušeností, úsudku i psychické odolnosti.

V těchto věznicích není pořádek nikdy samozřejmostí. Rutinní kontrola cel se může během okamžiku změnit v krizovou situaci. Příchod nového vězně dokáže ovlivnit atmosféru celého oddělení. Pro šerify a příslušníky vězeňské služby, kteří stojí v první linii, je hranice mezi kontrolou a chaosem mimořádně tenká.

Tato strhující série sleduje práci dozorců odpovědných za provoz jedněch z nejnáročnějších vězeňských zařízení v USA. Ukazuje tlak spojený s rozhodováním v kritických situacích, zvládáním nepředvídatelných událostí i snahou udržet disciplínu v prostředí, kde jsou zdroje omezené a napětí nikdy zcela nepolevuje.

Během osmi epizod první řady navštíví diváci věznice, které čelí svým vlastním specifickým problémům. V okrese Clayton ve státě Georgia se příslušníci potýkají s přeplněnou a chátrající věznicí, kde se násilí, pašování zakázaných předmětů i nevyhovující podmínky staly každodenní realitou. Ve Washington Parish v Louisianě se nový šerif snaží stabilizovat zařízení poznamenané dlouholetými problémy, zatímco rostoucí počet zatčení souvisejících s drogami žene již tak přetížený systém na samotnou hranici jeho možností.

Seriál zavítá jak do venkovských oblastí, tak do hustě osídlených regionů a ukáže rozmanité podoby amerického vězeňského systému. V okrese Leake ve státě Mississippi se příslušníci snaží zabránit pronikání drog do malé věznice zahlcené případy souvisejícími s metamfetaminem. V nápravném zařízení Caddo Parish čelí zaměstnanci kritickému nedostatku personálu, kvůli němuž jsou při vypuknutí incidentů často výrazně početně oslabení a musí se spoléhat na pohotovostní zásahové týmy.

Další epizody se zaměřují na nové výzvy spojené s proměňující se skladbou vězeňské populace. V okrese Bristol ve státě Massachusetts se zařízení původně určené pro méně závažné pachatele přizpůsobuje mnohem komplikovanější a rizikovější skupině vězňů. Ve Virginia Beach prožívají poprvé zadržení lidé šok z uvěznění, zatímco personál zvládá neustále se měnící skladbu obviněných v jedné z nejvytíženějších věznic státu. V okrese Butler v Ohiu pokračuje boj s opioidovou krizí uvnitř věznice i mimo její zdi a v okrese Washoe v Nevadě se příslušníci snaží zabránit eskalaci konfliktů mezi gangy, přičemž nezapomínají ani na lidské osudy ukryté za anonymními statistikami.

Díky mimořádnému přístupu do těchto zařízení a autentickému pohledu na každodenní tlak, kterému čelí lidé na obou stranách vězeňských mříží, nabízí Nejdrsnější věznice Ameriky unikátní sondu do světa, kde je třeba si získat respekt, rozhodnutí se přijímají během několika vteřin a každá směna přináší novou zkoušku.

Nejdrsnější věznice Ameriky mají premiéru na stanici Viasat Explore 10. srpna ve 21:00 hodin.

zdroj: Viasat

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima sport - co nabídne v prvním vysílacím týdnu
Prima sport - co nabídne v prvním vysílacím týdnu
Kdy a kde bude Prima sport k naladění na Skylinku
Kdy a kde bude Prima sport k naladění na Skylinku
Prima sport startuje. Kde ji naladit?
Prima sport startuje. Kde ji naladit?
Arena Sport 1 a 2 se přejmenují na Kanal1 Sport a Kanal1 Xtra
Arena Sport 1 a 2 se přejmenují na Kanal1 Sport a Kanal1 Xtra
Prima sport zahájí vysílání 17. srpna 2026
Prima sport zahájí vysílání 17. srpna 2026
Sweet.TV prodlužuje akci. K velké slevě i bonusy navíc
Sweet.TV prodlužuje akci. K velké slevě i bonusy navíc
Prima sport se zaměří na fotbal, hokej, florbal. Diváky čeká řada překvapení
Prima sport se zaměří na fotbal, hokej, florbal. Diváky čeká řada překvapení
Oneplay zařadí Prima sport. Diváci uvidí i zápas Sparty proti Lyonu
Oneplay zařadí Prima sport. Diváci uvidí i zápas Sparty proti Lyonu
JOJka přinese porci atraktivních fotbalových zápasů
JOJka přinese porci atraktivních fotbalových zápasů
Skylink přesunul Docubox na nový transpondér
Skylink přesunul Docubox na nový transpondér
Skylink: Slovenská TV8 (TV Osem) z nové frekvence
Skylink: Slovenská TV8 (TV Osem) z nové frekvence
26E: Nový televizní multiplex s HD programy
26E: Nový televizní multiplex s HD programy

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Docent (3/3)
21:30 Ztracená brána (3/3)
22:45 Yellowstone II (3/10)
kanál CT2 20:00 Správní chlapi
22:05 Rocky Balboa
23:45 Jesse Owens
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava III (4)
21:35 Kriminálka Anděl III (11)
22:50 Expendables: Postradatelní 3
kanál PRIMA 20:15 Jedeme na teambuilding
22:35 Tenkrát v Kalifornii
00:25 Na hraně smrti
kanál SEZNAM 20:10 Sherlock Holmes: Poslední upír
22:30 Recept na smrt
00:05 Police Story: V pasti
kanál BARRANDOV 20:05 Inga Lindström: Černá labuť
21:40 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
22:25 Aféry - neuvěřitelné životní příběhy
kanál JEDNOTKA 20:30 Srdcia II
21:30 Láska na Mykonose
23:00 Život nie je škôlka (1/3)
kanál DVOJKA 20:10 Popstory II (3/6)
21:05 DNA popu
21:35 DNA popu
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Horná Dolná VIII. (9)
21:35 Horná Dolná VIII. (10)
22:35 Horná Dolná VIII. (11)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Advokátka Věra
22:00 Všechno, co mám rád
23:25 Soudní síň - CZ

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook