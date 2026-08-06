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Persiana testuje nové HD programy

3dny | redakce | tisk | názory

Mediální skupina Persiana Group v blízké době spustí tři nové volně vysílané ( FTA) programy ve vysokém rozlišení (HDTV), které budou šířeny ze satelitu TürkmenÄlem/Monacosat (52°E), kde jsou distribuovány stávající stanice vysílatele.

Na kmitočtu 11,382 GHz s horizontální polarizací se objevily tři kanály - Persiana China HD, Persiana Podcast HD a Persiana Voyage HD, na kterých se vysílají propagační materiály operátora. V případě kanálu Persiana Voyage HD se vysílají spoty k vysílání Persiana Rap HD. Není proto jasné, který z těchto dvou programů nakonec provozovatel bude vysílat.

Persiana China HD - záběr z příjmu stanice
▲ Persiana China HD - záběr z příjmu stanice

Stanice se vysílají v rámci DVB-S multiplexu Persiana ve východním paprsku. Obvykle je z tohoto svazku možný příjem ve střední Evropě s parabolami od průměru cca 70 cm. S ohledem na skutečnost, že na blízké frekvenci (11,350 GHz) se vysílá z blízké družice Belintersat 1 (51,5°E) jiný paket, je složitější volně vysílaný multiplex Persiana přijímat. Většinou postačí parabolu mírně přesměrovat směrem na východ. Jednodušší je situace u parabol velkých rozměrů, které mají velmi úzký úhel příjmu.

Persiana China se zaměří na pořady, které propagují čínskou kulturu a destinaci. Persiana Podcast se bude věnovat oblíbeným podcastům a případný kanál Persiana Voyage nabídne dokumentární filmy.

Programy cílí na persky hovořící publikum. Nicméně volné vysílání a atraktivní obsah na řadě kanálů může oslovit i další diváky.

Promo vysílání nových kanálů Persiana je šířeno v DVB-S multiplexu v MPEG-4 v HD rozlišení (1920x1080).

technické parametry - Persiana China HD, Persiana Podcast HD, Persiana Voyage HD (Persiana Rap HD):

• TürkmenÄlem/Monacosat (52°E), freq. 11,382 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK

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TV program

kanál CT1 20:10 Docent (3/3)
21:30 Ztracená brána (3/3)
22:45 Yellowstone II (3/10)
kanál CT2 20:00 Správní chlapi
22:05 Rocky Balboa
23:45 Jesse Owens
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava III (4)
21:35 Kriminálka Anděl III (11)
22:50 Expendables: Postradatelní 3
kanál PRIMA 20:15 Jedeme na teambuilding
22:35 Tenkrát v Kalifornii
00:25 Na hraně smrti
kanál SEZNAM 20:10 Sherlock Holmes: Poslední upír
22:30 Recept na smrt
00:05 Police Story: V pasti
kanál BARRANDOV 20:05 Inga Lindström: Černá labuť
21:40 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
22:25 Aféry - neuvěřitelné životní příběhy
kanál JEDNOTKA 20:30 Srdcia II
21:30 Láska na Mykonose
23:00 Život nie je škôlka (1/3)
kanál DVOJKA 20:10 Popstory II (3/6)
21:05 DNA popu
21:35 DNA popu
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Horná Dolná VIII. (9)
21:35 Horná Dolná VIII. (10)
22:35 Horná Dolná VIII. (11)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Advokátka Věra
22:00 Všechno, co mám rád
23:25 Soudní síň - CZ

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