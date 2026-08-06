Persiana testuje nové HD programy

Persiana testuje nové HD programy3dny | redakce | tisk | názory
Mediální skupina Persiana Group v blízké době spustí tři nové volně vysílané ( FTA) programy ve vysokém rozlišení (HDTV), které budou šířeny ze satelitu TürkmenÄlem/Monacosat (52°E), kde jsou distribuovány stávající stanice vysílatele.
Na kmitočtu 11,382 GHz s horizontální polarizací se objevily tři kanály - Persiana China HD, Persiana Podcast HD a Persiana Voyage HD, na kterých se vysílají propagační materiály operátora. V případě kanálu Persiana Voyage HD se vysílají spoty k vysílání Persiana Rap HD. Není proto jasné, který z těchto dvou programů nakonec provozovatel bude vysílat.
Stanice se vysílají v rámci DVB-S multiplexu Persiana ve východním paprsku. Obvykle je z tohoto svazku možný příjem ve střední Evropě s parabolami od průměru cca 70 cm. S ohledem na skutečnost, že na blízké frekvenci (11,350 GHz) se vysílá z blízké družice Belintersat 1 (51,5°E) jiný paket, je složitější volně vysílaný multiplex Persiana přijímat. Většinou postačí parabolu mírně přesměrovat směrem na východ. Jednodušší je situace u parabol velkých rozměrů, které mají velmi úzký úhel příjmu.
Persiana China se zaměří na pořady, které propagují čínskou kulturu a destinaci. Persiana Podcast se bude věnovat oblíbeným podcastům a případný kanál Persiana Voyage nabídne dokumentární filmy.
Programy cílí na persky hovořící publikum. Nicméně volné vysílání a atraktivní obsah na řadě kanálů může oslovit i další diváky.
Promo vysílání nových kanálů Persiana je šířeno v DVB-S multiplexu v MPEG-4 v HD rozlišení (1920x1080).
technické parametry - Persiana China HD, Persiana Podcast HD, Persiana Voyage HD (Persiana Rap HD):
• TürkmenÄlem/Monacosat (52°E), freq. 11,382 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK