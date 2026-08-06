CANAL+ s exkluzivními právy na fotbalové soutěže v subsaharské Africe

CANAL+ s exkluzivními právy na fotbalové soutěže v subsaharské AfriceDNES! | redakce | tisk | názory
Společnost CANAL+ získala exkluzivní vysílací práva na všechny klubové soutěže UEFA mužů pro subsaharskou Afriku a to ve všech jazycích. Od poloviny roku 2027 bude CANAL+ nabízet svým abonentům ve více než 40 zemích regionu fotbalové přenosy.
Tamní diváci tak díky exkluzivním právům budou moci sledovat zápasy Ligy mistrů UEFA, Evropské ligy UEFA a Konferenční ligy UEFA a to až do roku 2031.
CANAL+ tímto kontraktem nabídne nejnapínavější evropské fotbalové zápasy a to nejlepších anglických, francouzských, španělských, italských, německých a portugalských klubů.
V anglicky a portugalsky mluvící Africe SuperSport, dlouholetý vysílatel soutěží UEFA, dále posiluje svoji pozici přední sportovní platformy. Ve frankofonní Africe tato nová dohoda znamená návrat kompletního vysílání Ligy mistrů UEFA na kanálech CANAL+ Sport a poprvé i Evropské ligy UEFA a Konferenční ligy UEFA a to exkluzivně ve francouzštině.
Kanály SuperSport a CANAL+ Sport jsou v regionu velmi populární. Již nyní nabízejí divákům bohatou fotbalovou nabídku, včetně Betway Premiership na kanálech SuperSport, Premier League, LaLiga EA Sports, Ligue 1 a Afrického poháru národů žen TotalEnergies v Maroku 2026, který začal před pár dny.