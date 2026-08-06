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CANAL+ s exkluzivními právy na fotbalové soutěže v subsaharské Africe

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnost CANAL+ získala exkluzivní vysílací práva na všechny klubové soutěže UEFA mužů pro subsaharskou Afriku a to ve všech jazycích. Od poloviny roku 2027 bude CANAL+ nabízet svým abonentům ve více než 40 zemích regionu fotbalové přenosy.

Tamní diváci tak díky exkluzivním právům budou moci sledovat zápasy Ligy mistrů UEFA, Evropské ligy UEFA a Konferenční ligy UEFA a to až do roku 2031.

Logo CANAL+ (foto: CANAL+)
▲ Logo CANAL+ (foto: CANAL+)

CANAL+ tímto kontraktem nabídne nejnapínavější evropské fotbalové zápasy a to nejlepších anglických, francouzských, španělských, italských, německých a portugalských klubů.

V anglicky a portugalsky mluvící Africe SuperSport, dlouholetý vysílatel soutěží UEFA, dále posiluje svoji pozici přední sportovní platformy. Ve frankofonní Africe tato nová dohoda znamená návrat kompletního vysílání Ligy mistrů UEFA na kanálech CANAL+ Sport a poprvé i Evropské ligy UEFA a Konferenční ligy UEFA a to exkluzivně ve francouzštině.

Kanály SuperSport a CANAL+ Sport jsou v regionu velmi populární. Již nyní nabízejí divákům bohatou fotbalovou nabídku, včetně Betway Premiership na kanálech SuperSport, Premier League, LaLiga EA Sports, Ligue 1 a Afrického poháru národů žen TotalEnergies v Maroku 2026, který začal před pár dny.

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TV program

kanál CT1 20:10 MOST! (6/8)
21:00 Nejlepší trapasy
22:15 Okno do hřbitova
kanál CT2 20:00 Hrabě Monte Christo (3/8)
20:55 Hrabě Monte Christo (4/8)
21:50 Jesse Stone: Ztracená nevinnost
kanál NOVA 20:20 Případy mimořádné Marty II (2)
21:25 Farma Česko II (27)
22:35 Kriminálka Las Vegas X (12)
kanál PRIMA 20:15 Den poté
22:40 Inkognito
23:45 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Duše jako kaviár
22:35 Pozor, je ozbrojen!
23:55 Maigret (35)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
20:55 Cyranův ostrov (21, 22)
21:55 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Ordinácia v Eifeli
22:00 Komisár Montalbano
23:50 Vraždy vo Font-Romeu
kanál DVOJKA 20:10 Vitajte vo väzení
21:20 Fetiše socializmu
21:50 Fetiše socializmu
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Kukučka (23)
21:30 Kukučka (24)
22:30 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Území bílých králů (5)
21:25 Území bílých králů (6)
22:30 Advokátka Věra

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