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JOJ Šport přinese čtvrtfinále MS házenkářek do 18 let

DNES! | redakce | tisk | názory

Slovenské házenkářské reprezentantky do 18 let píší na mistrovství světa v Rumunsku historický úspěch. Po skvělém vítězství nad Švýcarskem (32:27) si svěřenkyně trenéra Pavla Streichera zajistily přímý postup do čtvrtfinále z 1. místa.

Stanice JOJ Šport při této příležitosti přinese svým divákům další přímý přenos - čtvrtfinálový duel proti Černé Hoře odvysílá v 17:20 hodin .

Slovenské kadetky táhnou na šampionátu parádní sérii. V základních skupinách zdolali postupně Brazílii (32:25), Angolu (33:11) i Japonsko (32:30). V hlavní fázi sice těsně nestačily na Slovinsko (23:24), ale v úterý se předvedli v nejlepším světle, když po devítibrankovém koncertu Liliany Gogové přemohly silné Švýcarky.

Čtvrtfinále tak bude reprízou semifinále před rokem z domácího Eura kadetek 2025, na kterém naše reprezentantky porazily Černou Horu 29:27. Z tehdejšího kádru figuruje v současném výběru na MS v Rumunsku až 13 hráček, přičemž soupeřky se mohou opřít o 11 tváří z loňského vzájemného souboje.

zdroj: JOJ

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