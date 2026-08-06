Srpen na FILMBOX+ one patří klenotům italské kinematografie

Srpen na FILMBOX+ one patří klenotům italské kinematografie3dny | redakce | tisk | názory
Pizza, pasta a tři kultovní italské komedie. Kanál FILMBOX+ One nabídne v srpnu pravidelnou porci italského humoru. Od pověstných eskapád Šimona a Matouše až po legendární dvojici Paolo Villaggio a Renato Pozzetto. Každé srpnové úterý vždy od 20:00 hodin.
Italská komedie 70. a 90. let má u českého publika výsadní postavení. Diváci ji znají z videokazet, nedělních televizních odpolední i z hlášek, které se citují dodnes. FILMBOX+ One z ní skládá třídílný srpnový cyklus.
Cyklus uvede 11. srpna snímek Šimon a Matouš: Obchodníci s diamanty. Hrdinové se ocitají v Africe, kvůli dluhům se dostanou do konfliktu s policií, převléknou se za misionáře a nevědomky se stanou kurýry zásilky diamantů.
Druhou polovinu srpna ovládne jiná legendární dvojice. Bláznivá komedie uvádí 18. srpna Paola Villaggia a Renata Pozzetta jako dva muže s nejlepšími úmysly a dvěma levýma rukama. Kostel, benzinka, hotel, pohřební ústav - všude po sobě nechávají spoušť.
Na pokračování Bláznivá komedie 2 se diváci mohou těšit 25. srpna. Villaggio s Pozzettem se vracejí ve stejné sestavě a ve stejném tempu, tentokrát jako provozovatelé aerotaxi, legionáři nebo italští Santa Clausové.
Tempo, přesně načasovaná facka a dvojice, která si rozumí beze slov. Kultovní italské komedie každé úterý od 20:00 na FILMBOX+ One.
zdroj: SPI / FilmBox