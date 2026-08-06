ME v atletice na Eurosportu a HBO Max

ME v atletice na Eurosportu a HBO MaxDNES! | redakce | tisk | názory
Mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu 2026 bude vysíláno na 45 trzích po celé Evropě na kanálech a platformách Warner Bros. Discovery (WBD). Každá událost bude živě streamována na HBO Max s televizním přenosem na Eurosportu a TNT Sports.
WBD bude Mistrovství Evropy v atletice vysílat v plném rozsahu. Získala totiž vysílacá práva na celý Birmingham 2026 na 45 trzích v Evropě (s výjimkou severských zemí, Polska a Ruska) prostřednictvím nového partnerství s Evropskou vysílací unií (EBU).
Poprvé bude každá událost - včetně 24 mužských, 24 ženských a dvou smíšených štafet - streamována živě a na vyžádání na HBO Max s využitím inovativních funkcí mezi ně patří Multiview, který zobrazuje až čtyři souběžné živé události a který používá každý pátý předplatitel HBO Max sledující živý sport, a Key Moments, který uživatelům umožňuje plynulý přechod na nejdůležitější momenty závodu nebo události.
Společnost WBD využije své lineární kanály k rozšíření dosahu soutěže na co nejširší publikum napříč dostupnými oblastmi. To zahrnuje multimarketové placené televizní vysílání s lokalizovaným komentářem na Eurosport 1 v celé Evropě a vysílání na TNT Sports 3 ve Velké Británii a Irsku.
Birmingham 2026, které se bude konat od 10. do 16. srpna, je prvním mistrovstvím Evropy v atletice, které se bude konat ve Velké Británii v 92leté historii této soutěže. Během 27. ročníku se v celkem 13 sezeních v 26 disciplínách s 50 medailovými disciplínami utkají nejlepší evropští atleti v boji o kontinentální nadvládu.
Zúčastní se více než 1600 světových atletů ze 48 zemí, včetně globální superhvězdy Armanda Duplantise (Švédsko), který patnáctinásobný držitel světového rekordu ve skoku o tyči usiluje o čtvrtou zlatou medaili z mistrovství Evropy v řadě. V čele neuvěřitelně silné konkurence stojí jeho krajan Daniel Stahl (Švédsko), který se snaží k olympijským a světovým zlatým medailím přidat svůj první titul mistra Evropy v dostihu mezi muži, úřadující mistryně Evropy v běhu na 100 m mezi ženami Gina Lückenkemper (Německo) a šestinásobná mistryně Evropy ve sprintu mezi ženami Dina Asher-Smith (Velká Británie).
Živé vysílání z Birminghamu 2026 začíná prvními kvalifikačními disciplínami - vrh koulí žen, kladivo mužů, 800 m mužů a 100 m žen - na Eurosportu 1 (Evropa) a TNT Sports 3 (Spojené království a Irsko) od 11:30 SELČ v pondělí 10. srpna, než se večer uskuteční první disciplíny o zlaté medaile - vrh koulí žen a mužů, 5000 m mužů, smíšená štafeta 4x400 m a běh na 100 m žen. Vysílání končí maratonskými disciplínami v neděli 16. srpna od 8:30 SELČ.
WBD nedávno poprvé exkluzivně živě vysílala všechny disciplíny na Hrách Commonwealthu v Glasgow 2026 v živém přenosu po celé Evropě, rok poté, co loni v létě vysílala mistrovství světa v atletice Tokio 2025 na 45 trzích. Bude také jediným vysílacím subjektem v Evropě, který bude v rámci svého dlouhodobého partnerství s Mezinárodním olympijským výborem (MOV) a Evropskou vysílací unií (EBU).