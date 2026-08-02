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Moskva 24 - další ruský FTA kanál na 42E

DNES! | redakce | tisk | názory

Programová nabídka volně ( FTA) vysílaných program z Ruska a v ruském jazyce se na orbitální pozici 42°E, kde jsou zaparkovány komunikační satelity Turksat, opět rozšířila. Nově mohou zde diváci sledovat stanici Moskva 24.

Moskva 24 je městský zpravodajský kanál vysílaný 24 hodiny denně. Diváci na stanici mohou sledovat každou hodinu živé zprávy z hlavního města Ruské federace, dostávat aktuální informace o počasí a dopravě. Vysílání je doplněno různými sekcemi, které se týkají bydlení, energetiky, nemovitostí, bezpečnosti, zdravého životního stylu, volného času, kulturních akcí, technologií a dalších témat.

Stanice se vysílá k divákům v Evropě prostřednictvím nového komunikačního satelitu Türksat 6A v silném západním paprsku. Příjem je ve střední Evropě možný s parabolami od průměru cca 60 cm. Tentýž program se vysílá pro Střední východ, západní část RF, východní, jihovýchodní a střední Evropu také ze satelitu Türksat 3A. Vysílání z této družice lze u nás přijímat s parabolami od průměru cca 100 cm.

Na obou frekvencích se aktuálně vysílá již 20 ruských televizních kanálů, většinou mezinárodní verze ruských národních stanic, dále také žánrové stanice jako FON Music, Umka, Start Epic/Air/World. V multiplexech nechybí ani v EU prostoru zakázané stanice RTR Planeta Russija 24, které se nesmí v Evropské unii šířit ani přes internetové, kabelové a ani satelitní platformy. Rusko tyto zákazy obchází pronájmem satelitní kapacity u třetí strany - tureckého satelitního operátora Turksat SA, na kterého se evropská nařízení nevztahují.

technické parametry - Moskva 24:

• Türksat 3A (42°E), freq. 11,012 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
• Türksat 6A (42°E), freq. 11,727 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

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