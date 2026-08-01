Lepší.TV bez programu KiKa

Lepší.TV bez programu KiKaDNES! | redakce | tisk | názory
Z nabídky televizní OTT platformy Lepší.TV (Česká republika), respektive Lepšia.TV (Slovensko) byl vyřazen dětský program KiKa - Kinderkanal německých veřejnoprávních vysílatelů ARD a ZDF.
Dětský kanál KiKa nabízela Lepší.TV / Lepšia.TV v rámci balíčků KLASIK a MAXI. V nejnižším balíčku MINI program nebyl poskytován.
Po vyřazení stanice KiKa nabízí Lepší.TV až 11 jiných dětských kanálů - veřejnoprávní program ČT:D (Déčko), Nickelodeon, Nick Jr., Nicktoons, Cartoon Network, Cartoonito, Lala TV, Turbo TV, ducktv, ducktv plus, Rik TV a VOD knihovnu Lepší.TV KIDS. Většina stanic je nabízena v HD rozlišení.