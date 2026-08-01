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Turksat 6A s vypnutými transpondéry

DNES! | redakce | tisk | názory

Turecký satelitní operátor Turksat SA ukončil v minulých dnech technické testy na svém nejnovějším komunikačním satelitu Türksat 6A, který se nachází na pozici 42°E, stejně jako Türksat 3A, Türksat 4A a Türksat 5B.

Provozovatel satelitu ukončil šíření na kmitočtech 12,111 a 12,149 GHz v silném západním paprsku, který umožnil přijímat vysílání ve střední Evropě s parabolami od průměru cca 60 cm. V rámci multiplexů na těchto frekvencích se vysílaly promo kanály Türksat Tanitim HD, Kablo Info HD a TRT World HD, respektive BRT 1 HD, BRT 2 HD, BRT 3, TV 2020 HD, Kanal T Kibris HD, Ada TV Kibris. Vysílání těchto stanic nalezne divák na původních frekvencích.

Podobně skončilo i zkušební vysílání distribuce programů turecké privátní ATV na kmitočtu 12,169 GHz, která zde otestovala regionální turecký paprsek. Paket ATV je nyní nadále dostupný z tureckého svazku družice Türksat 4A, na kmitočtu 12,054 GHz.

V současné době je na pozici 42°E v provozu omezená nabídka distribuce televizních stanic. Kapacitu v západním paprsku využívá multiplex s ruskými programy na kmitočtu 11,727 GHz a dále programové služby ve východním paprsku. Ten pokrývá Indii a okolní státy.

aktuální technické parametry - ATV mux:

• Türksat 4A (42°E), freq. 12,054 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

aktuální technické parametry - BRT 1 HD, BRT 2 HD, TV 2020 HD, Kibris Kanal T HD, Ada TV Kibris:

• Türksat 4A (42°E), freq. 12,344 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

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