Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 19. června 2026, svátek má Leoš

Dalších 36 satelitů Amazon Leo vynesla raketa Ariane 6

DNES! | redakce | tisk | názory

Do vesmíru se dostalo dalších 36 satelitů Amazon Leo. Dne 17. června 2026 v 9:21 hodin místního času společnost Ariane úspěšně vypustila 36 satelitů Amazon Leo na palubě rakety Ariane 6 v konfiguraci Ariane 64 z evropského kosmodromu ve Francouzské Guyaně.

Družice byly s přesností dopraveny na nízkou oběžnou dráhu Země (LEO - low earth orbit) ve výšce přibližně 465 km. Mise trvala podle plánu - celkem 1 hodinu a 51 minut od startu do separace posledních satelitů.

Šlo v pořadí o třetí start rakety Ariane 6 se satelity Amazon Leo a osmým startem Ariane 6 a třetím v tomto roce.

Na palubě rakety v rámci mise označené VA269 LE-03 bylo celkem 36 satelitů - tedy o 4 více než při dvou předchozích misích Amazon Leo.

Necelé dva roky po svém prvním letu prošla evropské nosná raketa Ariane 6 svou velkou modernizací zavedením motorů P160C. Ten je o metr delší, než původní motor P120C a dokáže nést až 156 tun paliva, což zvyšuje výkon nosné rakety na nízké oběžné dráze (LEO) o 10 % ve srovnání s P120C. Tato modernizace zvyšuje nosnost rakety Ariane 64 na přibližně 22 tun na LEO. Toto vylepšení zvyšuje výkon nosné rakety a zároveň zachovává její celkovou architekturu, což ukazuje schopnost rakety Ariane 6 rychle se vyvíjet a splňovat rostoucí požadavky institucionálních a komerčních trhů.

Amazon Leo je síť satelitů Amazonu na nízké oběžné dráze, jejímž posláním je poskytovat rychlý a spolehlivý internet zákazníkům mimo dosah stávajících sítí.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
TV Prima opět chystá nový kanál
TV Prima opět chystá nový kanál
Prima získala licenci na sportovní kanál
Prima získala licenci na sportovní kanál
Kanál o domácích mazlíčcích již vysílá v češtině
Kanál o domácích mazlíčcích již vysílá v češtině
Warner TV mění programové zaměření
Warner TV mění programové zaměření
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
MAGENTA TV se rozšiřuje o TN Live a Letní kino
MAGENTA TV se rozšiřuje o TN Live a Letní kino
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
Televize mění strategii: specializované kanály usnadňují výběr obsahu
Televize mění strategii: specializované kanály usnadňují výběr obsahu
M6 4K testuje v paketu Fransat
M6 4K testuje v paketu Fransat

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot
kanál CT2 20:00 Policejní kordon
21:50 Jaguár
23:30 Pán velkoměsta
kanál NOVA 20:20 Slunce, seno, jahody
21:45 Terminátor: Temný osud
00:15 Kriminálka Miami V (14)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 Máme rádi Česko
23:50 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Strážní andělé
22:35 Zásah z pekla
00:30 Maigret (1)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu II (2, 3)
21:50 Sex Files (9)
23:30 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Čo ja viem
22:00 Cestou necestou
22:35 Letisko
kanál DVOJKA 19:55 Família
20:25 Následník (7/8)
21:20 Letný koncert zo Schönbrunnu
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Kukučka (2)
21:35 Kredenc
23:10 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Babičky dobíjejte přesně
22:05 Dr. Dokonalý (8)
23:00 Medicopter 117 (69)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook