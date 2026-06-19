Dalších 36 satelitů Amazon Leo vynesla raketa Ariane 6

Dalších 36 satelitů Amazon Leo vynesla raketa Ariane 6DNES! | redakce | tisk | názory
Do vesmíru se dostalo dalších 36 satelitů Amazon Leo. Dne 17. června 2026 v 9:21 hodin místního času společnost Ariane úspěšně vypustila 36 satelitů Amazon Leo na palubě rakety Ariane 6 v konfiguraci Ariane 64 z evropského kosmodromu ve Francouzské Guyaně.
Družice byly s přesností dopraveny na nízkou oběžnou dráhu Země (LEO - low earth orbit) ve výšce přibližně 465 km. Mise trvala podle plánu - celkem 1 hodinu a 51 minut od startu do separace posledních satelitů.
Šlo v pořadí o třetí start rakety Ariane 6 se satelity Amazon Leo a osmým startem Ariane 6 a třetím v tomto roce.
Na palubě rakety v rámci mise označené VA269 LE-03 bylo celkem 36 satelitů - tedy o 4 více než při dvou předchozích misích Amazon Leo.
Necelé dva roky po svém prvním letu prošla evropské nosná raketa Ariane 6 svou velkou modernizací zavedením motorů P160C. Ten je o metr delší, než původní motor P120C a dokáže nést až 156 tun paliva, což zvyšuje výkon nosné rakety na nízké oběžné dráze (LEO) o 10 % ve srovnání s P120C. Tato modernizace zvyšuje nosnost rakety Ariane 64 na přibližně 22 tun na LEO. Toto vylepšení zvyšuje výkon nosné rakety a zároveň zachovává její celkovou architekturu, což ukazuje schopnost rakety Ariane 6 rychle se vyvíjet a splňovat rostoucí požadavky institucionálních a komerčních trhů.
Amazon Leo je síť satelitů Amazonu na nízké oběžné dráze, jejímž posláním je poskytovat rychlý a spolehlivý internet zákazníkům mimo dosah stávajících sítí.