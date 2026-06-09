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Express AMU1 se vrací k původnímu pokrytí

DNES! | redakce | tisk | názory

Ruský komunikační satelit Express AMU1, který se nachází na orbitální pozici 36°E, změnil své pokrytí v ruském paprsku. Ten je tak opět možné přijímat ve střední Evropě.

Od svého uvedení do provozu družice Express AMU1 poskytuje ruským zákazníkům (Trikolor TV, NTV Plus) pokrytí v ruském svazku. Tento paprsek bylo možné díky přesahu přijímat i ve střední Evropě. Situace se změnila v době, kdy docházelo k hackerským útokům na vysílací infrastrukturu operátorů. Signál ze satelitu kolísal, případně byl nedostupný. Těžká situace pro satelitního operátora i provozovatele televizních služeb.

Provozovatel satelitu, společnost RSCC, řešila zarušení satelitního vysílání ve spolupráci se svými zákazníky. Řešení se našlo: satelit v ruském paprsku v červenci 2023 výrazně utlumil signál západním směrem, což znemožnilo vysílání přijímat jak ve střední Evropě, tak například i v Kaliningradské oblasti. Divákům v Kaliningradu bylo proto doporučeno přesměrovat parabolu na satelit Express AT1 (pozice 56°E) a přijímat programovou nabídku NTV Plus či Trikolor TV z této pozice.

Toto řešení bylo funkční do března letošního roku, kdy došlo k havárii zmíněného satelitu Express AT1 a diváci pozice 56°E byli měsíc bez satelitních programů. Nabízelo se tak divákům vyčkat na přesouvaný satelit Express AT2, eventuálně přeladit zpět na pozici 36°E a sledovat omezenou nabídku programů, kterou zajišťoval druhý ze satelitů na pozici 36°E, Eutelsat 36D, který neměl pokrytí v ruském paprsku na západ omezený.

Nakonec se satelitní operátor RSCC rozhodl problém se satelitní distribuci a dostupností programů pro televizní diváky vyřešit tím, že pokrytí na pozici 36°E uvedl na satelitu Express AMU1 do původního stavu. To znamená, že nejenom ze satelitu Eutelsat 36D ale i z Express AMU1 z ruského paprsku je možné přijímat signály v regionu střední Evropy. Lepší příjmové podmínky jsou na východním Slovensku, nejhorší v západních Čechách (signál přes toto území slábne).

S ohledem na to, že nejsou v provozu všechny transpondéry v ruském paprsku na pozici 36°E, je možné vysílání z některých frekvencí přijímat i bez depolarizační destičky. Jinak všechny multiplexy na 36°E v ruském paprsku používají levotočivé a pravotočivé polarizace.

technické parametry - transpondéry, které je možné přijímat bez destičky:

• Express AMU1 (36°E), freq. 11,746 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• Express AMU1 (36°E), freq. 12,073 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• Express AMU1 (36°E), freq. 12,111 GHz, pol. L, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• Express AMU1 (36°E), freq. 12,174 GHz, pol. L, SR 4340, FEC 3/4, DVB-S/QPSK
• Express AMU1 (36°E), freq. 12,226 GHz, pol. L, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

technické parametry - všechny transpondéry z Express AMU1 v ruském paprsku:

• freq. 11,746 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• freq. 12,073 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• freq. 12,111 GHz, pol. L, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• freq. 12,174 GHz, pol. L, SR 4340, FEC 3/4, DVB-S/QPSK
• freq. 12,190 GHz, pol. L, SR 22500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• freq. 12,207 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• freq. 12,226 GHz, pol. L, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• freq. 12,265 GHz, pol. L, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK
• freq. 12,284 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• freq. 12,303 GHz, pol. L, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• freq. 12,322 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• freq. 12,341 GHz, pol. L, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK
• freq. 12,360 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• freq. 12,380 GHz, pol. L, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• freq. 12,399 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• freq. 12,418 GHz, pol. L, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• freq. 12,437 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• freq. 12,456 GHz, pol. L, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• freq. 12,476 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

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