Ariane 6 vypustila dalších 32 satelitů Amazon Leo
Z evropského kosmodromu v Kourou ve Francouzské Guyaně odstartovala 30. dubna 2026 v 5:57 hodin místního času nosná raketa Ariane 64 - verze Ariane 6 se čtyřmi nosiči - se 32 satelity Amazon Leo.
Družice byly dopraveny na nízkou oběžnou dráhu Země (LEO) ve výšce přibližně 465 km. Mise byla dokončena podle plánu a trvala celkem 1 hodinu a 54 minut od startu po separaci posledních satelitů.
Tato mise, označená společností Arianespace jako VA268 a společností Amazon Leo jako LE-02, byla druhým z 18 startů rakety Ariane 6 plánovaných pro nasazení konstelace Amazon Leo.
Šlo o sedmý start rakety Ariane 6 a druhý v konfiguraci Ariane 64.
Mise VA268, která je součástí série 18 startů svěřených společnosti Arianespace pro nasazení konstelace Amazon Leo, podtrhuje dlouhodobé partnerství mezi oběma společnostmi.
Amazon Leo je satelitní síť Amazonu na nízké oběžné dráze Země, navržená tak, aby poskytovala rychlý a spolehlivý internet komunitám, které jsou v současné době mimo dosah stávajících sítí.