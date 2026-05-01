Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 1. května 2026, Svátek práce

Ariane 6 vypustila dalších 32 satelitů Amazon Leo

DNES! | redakce | tisk | názory

Z evropského kosmodromu v Kourou ve Francouzské Guyaně odstartovala 30. dubna 2026 v 5:57 hodin místního času nosná raketa Ariane 64 - verze Ariane 6 se čtyřmi nosiči - se 32 satelity Amazon Leo.

Družice byly dopraveny na nízkou oběžnou dráhu Země (LEO) ve výšce přibližně 465 km. Mise byla dokončena podle plánu a trvala celkem 1 hodinu a 54 minut od startu po separaci posledních satelitů.

Tato mise, označená společností Arianespace jako VA268 a společností Amazon Leo jako LE-02, byla druhým z 18 startů rakety Ariane 6 plánovaných pro nasazení konstelace Amazon Leo.

Šlo o sedmý start rakety Ariane 6 a druhý v konfiguraci Ariane 64.

Mise VA268, která je součástí série 18 startů svěřených společnosti Arianespace pro nasazení konstelace Amazon Leo, podtrhuje dlouhodobé partnerství mezi oběma společnostmi.

Amazon Leo je satelitní síť Amazonu na nízké oběžné dráze Země, navržená tak, aby poskytovala rychlý a spolehlivý internet komunitám, které jsou v současné době mimo dosah stávajících sítí.

názory čtenářů




Reklama

Pracovní nabídky




Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Definice lásky
kanál CT2 20:00 Smůla
21:50 Nepřítel pod hladinou
23:25 Jiný muž, jiná šance
kanál NOVA 20:20 Sex O´Clock II (9)
21:10 Sex O´Clock II (10)
22:10 Wonder Woman 1984
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 U Adely
22:55 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Dvojníci
22:30 Konvoi
00:35 Katakomby
kanál BARRANDOV 20:05 André Rieu v Brazílii
22:10 Sex Files (2)
00:05 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Vojenský čin roka
21:55 Pianista
00:20 Julie Lescautová III
kanál DVOJKA 20:10 Sisi IV (6/6)
21:10 Neplatené voľno
22:20 Noc v archíve
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Ruža pre nevestu IV. (15, 16)
23:00 Partička
00:50 Horná Dolná XII. (5)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Smrt stopařek
22:05 Dr. Dokonalý (1/16)
23:05 Medicopter 117 (62)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook