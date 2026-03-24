reklama
Úterý, 24. března 2026, svátek má Gabriel

Ariane 6 vynese kosmický aparát NEXUS-1

Společnost Arianespace oznámila, že podepsala smlouvu s americkou společností Katalyst Space Technologies na vypuštění kosmické lodi NEXUS-1 na geostacionární oběžnou dráhu s využitím nosné rakety Ariane 6. Start proběhne z evropského kosmodromu ve Francouzské Guyaně.

Vypuštění kosmické lodi NEXUS-1 s raketou Ariane 6 je plánováno na druhou polovinu roku 2027 a bude poskytovat servisní služby na oběžné dráze, včetně setkání a dokování se satelity za účelem modernizace hardwaru, doplňování paliva a služeb pro prodloužení životnosti.

První servisní mise pro NEXUS-1 bude pro americkou vládu. NEXUS-1 má také následné operace na oběžné dráze na objednávku od komerčních satelitních společností.

Prostřednictvím této mise si společnost Katalyst Space Technologies klade za cíl rozšířit roli servisu ve vesmíru v satelitním provozu. Její technologie umožňuje modernizaci satelitů po startu, což operátorům umožňuje přidávat nové funkce a v průběhu času zvyšovat hodnotu jejich kosmických lodí.

Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Skylink: Start JOJ Svět CZ a JOJ Šport 2 HD
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Skylink: JOJ Family překlopena do SD
Kypr s distribučními DVB-T2 multiplexy na satelitu
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Diváci na Slovensku již platí i za stanice České televize
Turkmenský satelit vrací východní paprsek do střední Evropy
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
První rok Oneplay
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Konec hudebních kanálů Thats TV
Reklama


Dovolená u mořeBazény
